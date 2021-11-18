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Değer kelimesinin eş anlamlısı nedir? Değerin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Değer#Eş Anlamlısı
Değer kelimesinin eş anlamlısı nedir Değerin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Türkçe farklı dil ve kültürlerden etkilenmiş bir dildir. Bu sebeple dilimizde kelimelerin birçok eş anlamları bulunmaktadır. Bu eş anlamlı kelimelerden mutlaka en az bir tanesi yabancı kökenli bir kelime olduğu karşımıza çıkmaktadır. Peki, günlük hayatta sıklıkla karşılaştığımız değer kelimesinin eş anlamlısı nedir? Geliniz değer kelimesinin TDK'ye göre eş anlamlısı ile örnek cümlelerini tüm detayları ile derledik.

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Değer, herhangi bir şeyin ona denk olarak görüldüğü ölçüt anlamında kullanılmaktadır. Ayrıca değerin matematik, felsefe ve toplum biliminde de karşılığı bulunmaktadır. Dolayısıyla değer kelimesiyle aynı manaya gelen birçok kelime bulunur.

 Değer Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 Eş anlamlı kelimeler her cümlede farklı amaçlarda kullanılabileceği unutulmamalıdır. Örneğin; sayıların rakamlarını ifade etmek üzere değer kelimesi kullanılır. Felsefede insanın nesne ile alakasından doğan nitelik değer kavramı ile ifade edilir. Toplum biliminde ise değer kelimesi kültürlerin karşılığı olarak ele alınmaktadır.

 Ayrıca önemli bir şeyden bahsedildiğinde değer kelimesinin yerine ''kıymet'' kelimesi kullanılabilmektedir. Yine herhangi bir şeye para veya para cinsinden bir ölçüt kullanıldığında değer kelimesinin yerine gelebilecek ''paha'' kelimesi kullanılmaktadır. Bu bakımdan değer kelimesinin eş anlamlısı olarak kullanılacak kelimeler cümlenin kastetmiş olduğu manaya bağlıdır.

 Değer Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Kelimeler

Ölçüt

Bedel

Kıymet

Paha

Eder

İtibar

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Değer Eş Anlamlı Sözcüklerle Örnek Cümleler

 - Bu araba paha biçilemez güzellikte.

 - Ülkemizin değerlerine sahip çıkmalıyız.

 - İnsan hastalık gelmeden önce sağlığının kıymetini bilmeli.

 

 

 

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#TDK#Değer#Eş Anlamlısı

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