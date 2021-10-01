Değer kaybı davası nedir, ne zaman ve nasıl açılır? Araç değer kaybı davası şartları ve süresi

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Büyük ölçekli trafik kazaları, araç sahiplerinin ciddi maddi zarara uğramasına sebep olabilmektedir. Özellikle hasar kaydı olan aracın satışı sırasında ciddi kayıplar yaşanmaktadır. Bu kaybın giderilmesi için sunulan çareyse değer kaybı davasıdır.

Değer Kaybı Davası Nedir?

Araç değer kaybı davası kaza sonrasında aracın piyasa değerindeki düşüş sonucu uğranan zararı tazmin etmek için açılmaktadır. Bir çeşit tazminat davası olan, değer kaybı davası neticesinde araç sahiplerinin uğradığı zararın bir kısmı ya da tamamı giderilmektedir. Ancak değer kaybı davası açabilmek ve başarıyla sonuçlandırabilmek için aranan bazı şartlar bulunmaktadır.

Araç değer kaybı taleplerinde göz önüne alınabilecek iki ayrı hukuki dayanak yer alır. Bunlardan ilki, Türk Ticaret Kanunu içerisinde yer alan 1409 numaralı maddedir. Söz konusu maddeye göre, kusurlu tarafın sigortası karşı tarafın hasarını ve hesaplanan değer kaybını telafi etmek durumundadır. Karayolları Trafik Kanunu’nun 85. maddesi de benzer bir yükümlülüğü içermektedir.

Değer Kaybı Davası Ne Zaman Açılır?

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Diğer dava türlerinde olduğu gibi araç değer kaybı davası için de bir zaman aşımı süresi mevcuttur. Buna göre, trafik kazası neticesinde uğranan değer kaybının tazmin edilmesi için kanunen 2 yıllık bir süre verilmektedir. Bu süre Borçlar Kanunu’nun 72. maddesine dayandırılmaktadır.

Araç değer kaybı davalarının sonuç süresi ortalama 9 ile 18 ay arasında değişmektedir. Bu davanın alanında uzman bir avukat yardımı ile açılması da mümkündür. Bir avukattan yardım almak dava konusunda izlenecek yol ve gerekli belgeler hakkında doğru bilgiler edinmeye yardımcı olmaktadır. Dava kapsamında zarara uğrayan araç sahibi karşı taraftan; ikame araç, kazanç kaybı bedeli ve araçtan yoksun kalma tazminatı talep edebilmektedir.

Değer Kaybı Davası Nasıl Açılır?

Trafik kazası sebebiyle araç değer kaybı davası, kazada tam kusurlu olarak nitelendirilmeyen herkes tarafından açılabilir. Karşı aracın sahibi ya da sigorta şirketi tarafından karşılanmayan kayıplar için başvurulabilecek iki ayrı merci vardır. Bunlardan biri sigorta tahkim komisyonu, diğeri de Asliye Ticaret Mahkemesi’dir.

Tahkim komisyonunda sigorta hukuku alanında uzaman birtakım hakemler yer almaktadır. Burada, taraflar arasındaki uyuşmazlığın karara bağlanması işi yapılır ve karar mahkeme kararı niteliğindedir. Bu komisyon 5.000 TL’ye kadar olan uyuşmazlıklarda kesin bir nitelik taşımaktadır. Söz konusu miktarın aşılması durumunda İtiraz Hakem Heyeti ya da Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurmakta yarar vardır.

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Araç Değer Kaybı Davası Şartları ve Süresi

Araç değer kaybı davası bazı şartlar sağlandığı takdirde açılabilmektedir. Bu şartlardan en önemlileri zaman aşımı süresini, yani 2 yılı aşmamak ve kazada yüzde yüz kusurlu olmamaktır. Değer kaybı davası için bunlardan başka aranan şartlarıysa şu şekilde sıralamak mümkündür: Araç yaşının maksimum 36 olması, araç kilometresinin maksimum 160.000 olması, aracın hurdaya çıkmamış olması.

Davayı açacak araç sahibi ilgili şartları sağladıktan sonra gerekli belgeleri toplamalıdır. Kaza tutanağı, hasar tespit belgesi, kaza anına dair her açıdan çekilmiş fotoğraflar, ekspertiz raporu, ruhsat ve sair tüm belgeler mahkemede değerlendirilebilecektir. Davanın açılması için tüm bunlardan sonra davacı tarafından bir de “değer kaybı davası dilekçesi” hazırlanması gerekmektedir. Bu dilekçenin diğer belgelerle birlikte mahkemeye ibraz edilmesi gerekmektedir.