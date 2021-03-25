Defterden Silmek ne demek? Defterden Silmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Deyimlerde anlatılan konunun akılda kalması için somut olaylarla benzetme yapılarak anlatım oluşturulmuştur. Somutlaştırılarak yapılan anlatım deyimlerin kuşaklardan kuşaklara aktarılmasını sağlamaktadır.

Defterden Silmek Ne Demektir?

Defterden silmek bir kişiyi hayatından uzaklaştırmak, hayatından çıkarmak demektir. Defter kelimesi kişinin hayatında rol oynayan kişilerin önemli olması anlamında kullanılmaktadır. Defterden silmek ise kişilerin değerini kaybetmesi eski önemini yitirmesi anlamına gelmektedir.

Defterden Silmek Deyiminin Anlamı Nedir?

Defterden silmek deyimi var olan dostluğunu artık bitirmek, bir kişiyi hayatından çıkarmak anlamına gelmektedir. Defterden silmek deyimi genellikle öfke anlarında söylenilen bir sözdür. Hayatının akışında var olan kişi veya durumları hayatından çıkarmak düşüncesini belirtmektedir.

Defterden Silmek Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı

Artık arkadaşlığımız bitti onu defterden sildim.

Kötü günümde yanımda olmayanları defterden silmenin zamanı geldi.

Karamsarlık eden herkesi defterden sildim yep yeni dostluklar ediniyorum.