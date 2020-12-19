Defterdar nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Defterdar olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Defterdar maliye bakanlığının illerinde görevli olan ey yüksek görevli kişidir. Defterdarlık görevi verilen kişi çalışmış olduğu ildeki mali işlerden sorumlu olan kişidir. Mali işlerin mevzuat ve kanuna göre yürütülmesini temin eder. Artan nüfustan dolayı defterdarlığın önemi artmıştır.

Defterdar Nedir, Ne İş Yapar?

Maliye Bakanlığı adı altında illerde kurulmuş olan kamu idaresi olan defterdarlığın başındaki ad olan defterdar, kurumun tesis edilmiş olduğu ilin bütün mali işlerinden yükümlü olan isimdir. Defterdar, vergi ve harç benzeri hazine alacaklarının tahsil edilmesi ve hazineye gelir sağlanması benzeri işlerden yükümlüdür.

Genel bütçedeki ödenekten kamu hizmetinde görevli memurlara, müstahdemlere veya istihkak sahiplerine gerekli olan ödemeleri yaptırmakla yükümlüdür. Tesis edilmiş olduğu ildeki işlemlerin ilgili kanuna ve mevzuata göre yürütülmesini sağlamaktadır.

Defterdar Nasıl Olunur?

Defterdar olmak için bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartlardan önemli olanlardan biri ise 4 yıllık üniversite eğitimi almış olmaktır. 4 yıllık üniversitelerde maliye, işletme ve iktisat bölümlerini okumak gerekmektedir. Bunun yanı sıra ise kanunlarda belirtilen yeterliliği de sağlamış olmak gerekmektedir.

Defterdarlar bir ilin mali işlerinden sorumlu olan en yüksek rütbeli kişi olmasından dolayı devlet açısından önemli bir yer tutmaktadır. Defterdarlar bulundukları illerdeki işlemlerin kanunlara uygun şekilde işlenmesini sağlamakla yükümlüdür. Bunlar sonucunda defterdar olma şartları başarılı olan insanlar için iyi bir seçenek olarak karşılarına çıkmaktadır.

Defterdarın Görevleri Nedir?

- Kamu hizmetleri için gerekli olan ödemelerin bütçeden yapılmasını ve hazineye ait olan alacakların kanuna uygun şekilde tahsil edilmesini sağlamak

- Devletin genel bütçesinde yer alan ödenekten kamu çalışanlarına, müstahdemlere ve istihkak sahiplerine gerekli olan ödemeleri yapmak

- İl içinde yer almakta olan tüm mali işlemlerin ilgili olan kanun ve mevzuat hükümlerine göre yürütülmesini ve mali uygulamaların denetlenmesini sağlamak

- Kanuna uygun şekilde olmayan işlemlerde bulunanlar hakkında takibatta bulunmak

- İl merkezinde ve ile bağlı olan ilçelerde görevli maliye memurlarının atanmasından ve sicillerinin tutturulmasından yükümlü olmak

Defterdar Olma Şartları?

Defterdar olma şartlarının birincisi 4 yıllık üniversite eğitimi almaktır. Üniversitelerde yer alan maliye, işletme ve iktisat gibi bölümlerde okumak gerekmektedir. Defterdar olma şartlarından bir diğeri ise belirli bir süre defterdar yardımcılığı yapmaktır. Defterdar yardımcılığının süresi ise iki yıldır. Bu yardımcılığı yapan kişiler başarılı bir şekilde gerçekleştirdikten sonra defterdar olmaya hak kazanırlar. Defterdarlar bir ilin mali işlerden sorumlu en yüksek rütbeli kişisi olmasından dolayı önemli bir yer tutar ve bundan dolayı sıkı işlemlere tabi tutulmaktadırlar. Defterdar olmak isteyen kişiler yukarıda sayılmış olan şartları sağlamak zorundadırlar.

Defterdar Maaşları ve İş İmkanları

Defterdar pozisyonunda çalışan kişilerin maaşları kariyerlerine ve çalıştıkları yıla göre değişiklik göstermektedir. Defterdar maaşları kariyerin yanı sıra yıllık enflasyon oranlarına göre artış göstermektedir. Şuan defterdar maaşları ise en az 3500 TL en fazla ise 11867 TL olarak ifade edilmiştir. Defterdar ortalama maaşı ise 7140 TL olarak karşımıza çıkmaktadır.

Defterdarlık mesleğinin iş imkanları ise oldukça fazladır. Defterdarlık iş imkanları muhasebat bölümleri ve muhakemat bölümleri olarak adlandırılır. Muhasebat bölümleri şu şekildedir; Muhasebe Müdürlükleri, Saymanlık Müdürlükleri, Mal müdürlükleri. Muhakemat bölümleri ise Personel Müdürlükleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Artan nüfus ve gelişen teknoloji ile mali işler artış göstermektedir. Bundan dolayı defterdarlığın önemi de artmıştır.