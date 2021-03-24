Defne Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Defne Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Defne ağacı Akdeniz bitkileri arasında yer almaktadır. Dolayısıyla Akdeniz ikliminde daha iyi yetişmektedir.

Defne Ağacı Nedir? Defne Ağacı Hakkında Bilgi

Defne ağacı defnegiller familyasına mensup olan bir ağaçtır. Defne ağacı Akdeniz defnesi olarak da adlandırılmaktadır. Ülkemizde en çok yetiştirilen ağaçlar arasında defne ağacı yer almaktadır. Bundan dolayı defne ağacı tarımda da en çok tercih edilen ağaçlardandır. Defne ağacının kokusu oldukça güzel olup ağacın en önemli özelliği her mevsim yeşil kalabilmesidir. Özellikle sonbahar mevsiminde ağaçlar sararıp solarken defne ağacı yeşil kalmaktadır.

Bu bitkiye Akdeniz defnesi denmesinin sebebi sadece Akdeniz iklimine sahip olan yerlerde yetişmesidir. Bundan dolayı defne ağacı bu iklime sahip olan yerlerde daha fazla yetişmektedir. Türkiye Dünya'nın en çok defne ağacı üreten ülkelerinden bir tanesidir. Bundan dolayı tarımda defne ağacının ihracatı önemli bir pay oluşturur. Yunan mitolojisinde de yine defne ağacı mitolojilere konu olmuş ve ünlü bir ağaç olmuştur.

Defne Ağacı Latince İsmi

Her ağacın bir Latince ismi olduğu gibi defne ağacının da bir Latince ismi vardır. Defne ağacının Latince ismi ''Laurus Nobilis'' olarak adlandırılmaktadır.

Defne Ağacı Özellikleri

- Defne ağacı bir Akdeniz bitkisidir. Akdeniz iklimi olan bölgelerde yetişir.

- Boyları genel olarak en kısası 2 metre en uzunu ise 6 metreyi bulabilmektedir.

- Defne ağacının gövdesinin alt tarafı gri üst tarafı ise yeşil olarak bilinmektedir.

- Defne ağacının yaprakları en kısası 6 cm en uzunu ise 12 cm olarak ölçülmüştür.

- Ağaç yapraklarının genişliği ise 2 cm ile 4 cm arasında değişkenlik gösterir.

- Defne ağacının yaprakları kokuludur. Bu kokusu mevsim boyunca devam eder.

- Ağacın yaprakları bir mızrağa benzetilir. Mızrağın uç kısmı gibi ağaç yaprakları bulunur.

- Defne ağacının çiçekleri ise yaklaşık olarak 1 m olarak ölçülmüştür. Bu çiçeklerin rengi sarı ya da yeşildir.

- Defne ağaçları dişi ya da erkek olarak iki türde incelenir.

Defne Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Defne ağacı dikmek isteyenler özellikle hangi mevsimde hangi zamanda dikilebileceğini merak etmektedirler. Soğuğu sevmeyen bir ağaç olduğundan dolayı yazın başlangıcı ya da bahar mevsiminde defne ağacı dikilebilir. Genellikle defne ağacı yaz mevsiminde dikilir ve yetiştirilir.

Defne Ağacı Nerede Yetişir?

Defne ağacı ilk olarak bitki şeklinde bir saksı da yetiştirilir. Dilerseniz direkt olarak toprakta da yetiştirebilirsiniz. Defne ağacı Akdeniz iklimi olan iklimde yetişir.

Defne Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Defne ağacını yetiştirmek için öncelikle bir humuslu toprak tercih etmelisiniz. Aynı zamanda bu toprağa biraz kireç de ilave etmelisiniz. Bu şekilde defne ağacının sağlıklı bir şekilde yetişmesi için uygun ortam oluşur. Dilerseniz defne ağacını kuru ya da taşlı toprakları da tercih ederek yetiştirebilirsiniz. Her türlü toprak bu ağaca uymadığından dolayı mutlaka toprak seçimine özen göstermelisiniz.

Defne ağacının soğuktan hoşlanmadığını bilmeniz gerekmektedir. Bundan dolayı soğuk havalara karşı da bitki oldukça hassastır. Bundan dolayı ağacı ektikten sonra mutlaka güneş alan bir bölgeye koymalısınız. Düzenli olarak su vermeyi ihmal etmeyiniz. Yapraklarını ise teker teker budayabilirsiniz.

Defne Ağacı Yaprak Döker mi?

Defne ağacı yaprak dökmeyen ağaç türleri arasında yer almaktadır.

Defne Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Defne ağacının toprağının her zaman humuslu olmasına dikkat ediniz. Aynı zamanda bakım yaparken 2-3 günde bir su vermeniz yeterli olacaktır. Toprağı gübrelemeyi de ihmal etmeyiniz. Bakım yaparken bu noktalara özen göstermek gerekir.

Defne Ağacı Faydaları Neler?

Defne ağacının bilinen en iyi faydası ağrıları dindirmesidir. Özellikle sürekli olarak romatizma ağrısı çekenler için defne ağacı tercih edilir ve ağrılar hafifletilir.

Defne Ağacı Hastalıkları Nelerdir?

Defne ağacının hastalıkları arasında yaprak biti yer almaktadır.

Defne Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Defne Ağacı Kullanım Alanları

Defne ağacı yaprakları oldukça güzel koktuğundan dolayı kozmetik sektöründe sıklıkla kullanılır. Aynı zamanda defne yaprağı yemek ve şerbetlerde ayrıca sabun yapımında da kullanılır.