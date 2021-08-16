Definasyon nedir, ne zaman yapılır? Definasyon döneminde ne tüketilmeli?

Definasyon, kelime manası olarak "belirtme, vurgulama" anlamlarına gelmektedir. Kasların vurgulaması ve belirgin hale getirilmesi için uygulanması gereken işlemlere de bu sebeple definasyon adı verilir.

Definasyon Nedir?

Definasyon vücut geliştirme sürecinde hacim alma dönemi şeklinde isimlendirilen bir dönemi ifade etmektedir. Bu dönem içerisinde kişiler yağlarından kurtularak kaslarını ise çok daha belirgin bir şekle bir başka deyiş ile görünür hale getirmeyi amaç edinmektedir. Bu dönem içinde spor yapan kişiler çeşitli beslenme yöntemleri kullanmaktadır. Definasyon, tek başına bir kas geliştirme programı olmamaktadır.

Definasyon süreci, daha öncesinden yoğun bir spor programı ile geliştirilen kasları, görünürlüklerini önleyen yağları yakmak sureti ile belirgin hale getirmek amacı ile yapılacak olan diyetten ve kürlerden meydana gelmektedir. Bununla beraber definasyon süreci kapsamı, kas geliştirmeye engel değildir. Definasyon diyetlerinin ve kürlerinin uygulanma esnasında da kasların geliştirilmesine devam etmek mümkün olmaktadır.

Definasyon Dönemi Nedir?

Definasyon dönemi, kasların parçalanarak çok daha belirgin bir hale gelmesini sağlamak amacı ile yağ yakmaya yönelik oluşturulan antrenmanların ve diyetlerin uygulanma dönemini ifade etmektedir. Özellikle bodybuilding içerisinde daimi olarak “bulking” veya “definasyon” dönemi görülmektedir.

Bulking dönemi içerisinde elde edilmiş olan kas kütlesini çok daha belirgin hale getirebilmek için definasyon diyeti yapılmaktadır. Şayet kişiler uzman bir vücut geliştirici değil ise özellikle bu şekilde iki dönem halinde çalışmak mecburiyetinde olmamaktadır. Hatta uzman sporcu olunsa dahi aynı zamanda kas geliştirerek yağ yakımı mümkün olmaktadır.

Definasyon Beslenme Nasıl Yapılmaktadır?

Definasyon dönemi, vücudun hacminin artırılarak kas yapılmasının ardından kasların bütünüyle yağdan arındırılarak daha belirgin şekle getirmeye yarayan ve yağ yakımını büyük ölçüde artıran beslenme ve antrenman dönemidir.

Yağ yakımını sağlamak amacıyla özel diyet programları kullanılmaktadır ve antrenman programına bağlı şekilde da farklı listeler uygulanmaktadır.

Bu süreçte mutlaka profesyonel bir destek alınması gerekir. Bilinçsizce olacak şekilde bir definasyon dönemi diyetlerinin uygulanması sakıncalı olmaktadır.

Vücut geliştirme sporuyla uğraşan kişiler, müsabaka öncesi dönemde bulk, müsabaka sürecine hazırlık aşamasında ise definasyon dönemi diyetini uygulamaktadırlar.

Definasyon dönemi kapsamında yağ yakmak ilk öncelik olmaktadır.

Definasyon Döneminde Neler Tüketilmelidir?

Definasyon dönemlerinin içerisinde tüketilmesi gerekli olan belli başlı besinler bulunmaktadır. Bu besinleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

Et ve süt ürünleri ile birlikte bitkisel nitelikteki protein kaynakları bu dönemde çok daha az oranlarda tercih edilmelidir.

Karbonhidrat tüketimi gerçekleştirilmelidir. Yağ kaybının sağlanabilmesi amacı ile düşük karbonhidratlı olan diyetler yükselişte olsa da karbonhidrat maddesi, bir sporcunun vazgeçilmez besini olmaktadır.

Fiziksel veya mental performansın sağlanabilmesi, vücut sağlığının korunabilmesi ve enerji için muhakkak kişisel ihtiyacın gerektirdiği kadar alınmalıdır.

Burada yer alan en önemli nokta ise ne çeşit karbonhidratın alınmış olduğu konusudur.

Antrenmandan önce ve antrenmandan sonra alınması gerekli olan karbonhidrat çeşidi ile definasyon, bulk ve benzeri olan dönemler içinde alınmış olunan karbonhidratların türü ve miktarı son derece önemlidir.

Definasyon döneminde muhakkak karbonhidrat alınmalıdır fakat bu oranın minimumda tutulmasında yarar vardır.