Default ne demek? İngilizce Default kelimesinin Türkçe anlamı nedir?

Kökeni İngilizce olan default sözcüğü farklı anlamlar üzerinden ele alınmakta ve değerlendirilmektedir. Ancak yaygın olarak kullanılan ve Türkçede karşılığı olan kelime ise, ‘varsayılan’ biçiminde öne çıkıyor.

Default Ne Demek?

Herhangi bir durum ya da olay konusunda o durumun, ‘varsayılan’ ya da geçerli olan şeklindeki ifadesi İngilizcede, ‘default’ olarak karşılık bulunmaktadır. Bunun dışında ayrıca default kelimesi farklı anlamlar üzerinden de ele alınmaktadır.

- Yükümlülüğünü yerine getirememek

- Görevi yapmakta kusur işlemek

- Hükmen mağlup sayılmak

- Karşılaşmaya katılmamak

- Mahkemeye gelmemek

Bu şekilde daha birçok farklı anlamı olduğunu söylemek mümkün. Ancak günümüz İngilizcesi içerisinde Türkçe olarak karşılık ile en yaygın kullanılan anlamı, ‘varsayılan’ sözcüğü olarak öne çıkıyor. Bu anlamı ile beraber İngilizce içerisindeki cümlelerde kullanabilir ve ayrıca cümleyi daha iyi biçimde idrak edebilirsiniz. Günlük İngilizce konuşma da en yaygın kullanılan kelimelerden biridir.