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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 03.04.2020 - 14:21,Son Güncelleme:/

Dedesi için yaptı ‘EvdeKal’anlara armağan etti

Film tasarım bölümü öğrencisi Oğuzhan Boz, dedesine ithaf ettiği ‘Kara Fırın’ isimli kısa filmini, koronavirüs nedeniyle sokağı çıkmaları yasaklanan ve yüksek risk grubunda yer alan yaşlılar evden çıkmasınlar diyerek sosyal medya üzerinden paylaştı.

Dedesi için yaptı ‘EvdeKal’anlara armağan etti
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Yaşar Üniversitesi Film Tasarım Bölümü öğrencisi genç yönetmen Oğuzhan Boz, dedesi Nizamettin Boz’a ithaf ettiği ‘Kara Fırın’ isimli filmi, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları yasaklanan ileri yaştaki insanlar ve sosyal izolasyondaki kişiler için, ‘EvdeKal’ diyerek sosyal medya üzerinden yayınladı. Koronavirüs salgını nedeniyle ulus olarak zor zamanlardan geçtiğimizi belirten Boz, “Ülkemiz korona virüsü salgını ile mücadele ediyor, bu süreçte özellikle yaşlılarımız yüksek risk grubunda yer alıyor. Birlik ve beraberlik içinde hepimiz sorumluluk alarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmeliyiz. Ben de dedeme ithafen yaptığım kısa filmimi evlerinden çıkamayan insanlarımız için sosyal medya platformları üzerinden yayınlamayı düşündüm, yeter ki kimse evinden çıkmasın. Biz gençler sorumluluklarımızın farkındayız, büyüklerimiz için elimizden geleni yapmaya hazırız” dedi.

Dedesi için yaptı ‘EvdeKal’anlara armağan etti

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