Dedemin Bakkalı kitabını kim yazmıştır? Dedemin Bakkalı kitabı özeti, konusu ve karakterleri

Dedemin Bakkalı 2018 yılının Mayıs ayında yayınlanmış olan bir kitaptır. Toplam 200 sayfadan oluşan bu kitap Türkçe dili ile yayınlanmıştır.

Dedemin Bakkalı Kitabı Konusu ve Ana Fikri

Çocukların anne ve babaları ile nasıl konuşması gerektiğini iletişim kurarken nelere dikkat etmesi gerektiğini anlatan bir kitaptır. Çocukların iletişim kabiliyetini yükseltmeyi konu edinen kitaplardan bir tanesidir. Dedemin Bakkalı kitabının ana fikri büyüklerimizle konuşurken kuracağımız cümlelere dikkat etmeliyiz onları incitecek kelimelerden uzak durmalıyız.

Dedemin Bakkalı Kitabını Kim Yazmıştır?

Dedemin Bakkalı kitabının yazarı Şermin Yaşar'dır.

Dedemin Bakkalı Özet

Şebnem 8 yaşında bir kız çocuğudur. Şebnem ailesi ile birlikte Bursa'da yaşayan bir kız çocuğudur. Bursa'nın köyünde yaşayan Şebnem'e köy halkı her gördüğünde büyüyünce ne olacaksın tarzı sorular soruyordu. Şebnem ise bu soruya net bir cevap veremiyordu. Çünkü büyüyünce ne olması gerektiğini daha önce hiç düşünmemişti. Hemen bu sorunun cevabını vermek için büyüyünce ne olmak istediğine dair bir liste yazarak defter oluşturdu. İlk önce annesinin mesleğine baktı. Annesinin mesleği ev hanımıydı, bütün gün temizlik işleri yapan bir ev hanımı. Bu mesleği seçer miydi belli değil ama listeye yazmıştı.

Annesinin mesleğini seçmeme kararı verdi. Çünkü bu iş hiçte ona göre değildi. Daha sonra babasının mesleğine baktı. Babası bir işçiydi. Sürekli her akşam eve gelerek çok yorulduğunu söylüyor ve hemen erkenden uyuyordu. Bu işi de düşündü fakat babasının mesleğinin de ona göre olmadığını düşünüyordu. Polis olmayı düşündü hatta öğretmen olmayı. Sonra dedesinin mesleğine baktı. Dedesi bir esnaftı yani bakkaldı. Dedesinin mesleği çok hoşuna gitmişti. Çünkü onun bakkalında bir sürü yiyecekler ve şekerler vardı. Şebnem okuldan sonra sürekli dedesinin yanına gidiyor ona çıraklık yapıyordu. Bakkalın işleri ile ilgileniyordu.

Bakkalda çalıştığı zamanlar ise çocukluğunu unutmuştu Şebnem. Sürekli olarak daha fazla para kazanmayı düşünüyordu. Bu da çocukluğunu yaşamasını engelliyordu. Gözünü para hırsı bürümüştü küçük yaşta. Dedesi de onun bu durumu karşısında üzgündü. Şebnemin dedesi bakkalda açık çekirdek satmaktaydı. Hele ki mahallede düğün zamanlarında aşırı bir çekirdek satışı yapıyordu. Çekirdekleri yaparken dedesinin tembihlediği gibi de kağıtları külah şeklinde yapması gerekiyordu. Fakat dedesinin dediğinden farklı bir şekilde oluşturmuştu. Bundan dolayı da ne yapacağını şaşırdı. Çünkü kimse onun yaptığı ve oluşturmuş olduğu bu kağıtlardan almıyordu.

Şebnem yine bir gün bakkalda çalışırken köylerine zengin bir aile gelmişti. Zengin ailenin çocuğu bakkala girdi ve çocuğun her istediği şeye annesi karşı çıktı sağlıksız olduğunu söyleyerek. Bunun üzerine ise Şebnem dedesinin sürekli olarak sağlıksız şeyler sattığını düşündü. Bu şekilde organik ürünlerin artık bakkalda olması gerektiğini düşündü. Komşulara gitti ve komşulardan organik ürün aldı bakkalda satmak için. Hatta halası ile konuştu ve ona kurabiye yaptırdı. Fakat hiçbirisine bakkalda satacağından bahsetmedi. Dedesi ise bunları satmaya çalıştığını görünce çok kızdı.

Dedemin Bakkalı Karakterleri

- Şebnem

- Dede

- Kahveci

- Annesi

- Müşteriler