Dedektif nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Dedektif olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Dedektifler birçok farklı konuda bilgi toplayan ve gerçekleri ortaya çıkarmak için çalışan kişilerdir

Dedektif Nedir?

Dedektif unvanı alan kişi, birbirinden farklı problemleri çözmek için araştırma yapan, hukuki işlemler için belge ve delil toplayan, şüphe duyulan durumlardan gerçeği açığa çıkaran kişiler olmaktadır.

Dedektifler elde ettikleri bu belgelerin yasal yollardan toplamak zorundadırlar. Türkiye'de diğer ülkeler gibi kolluk kuvvetleri içerisinde dedektiflik departmanları bulunmamaktadır. Ancak bu teşkilatlarda dedektifin görev tanımı ile birebir uyuşan başka pozisyonlar bulunmaktadır.

Dedektif Ne İş Yapar?

Özel dedektifler müşterilerinin istediği konular üzerine araştırma yapmakta ve kesin çözüme ulaşmayı amaçlamaktadır.

Resmi dedektifler ise polis teşkilatı, Türk silahlı kuvvetleri, MİT ve jandarma gibi teşkilatlarda görev almaktadır. Resmi dedektiflerin bu kurumlarda yaptıkları işler ise emirler doğrultusunda gerekli bilgilerin toplanması olmaktadır.

Dedektif Olma Şartları Nelerdir?

Dedektiflik mesleği resmi ve özel olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Resmi dedektifler devletin teşkilatlarında çalışan polis, asker ve istihbarat elemanları olmaktadır. Bu teşkilatlarda dedektif olarak çalışabilmek için ise aranan şartlar şunları olmaktadır:

En az 2 yıl polis memuru olarak çalışmış olmak,

Dedektiflik yapmak için gerekli olan belgeler eve sertifikalara sahip olmak,

İletilen emir ve talimatları yazılı ve sözlü olarak raporla yapabilme becerisine sahip olmak,

Planlama yeteneğine sahip olmak,

Her koşulda soğukkanlı olabilmek,

Verileri analiz edebilme neyini haiz olmak,

Problem çözme yeteneğine sahip olmak,

Fiziksel yeterliliğe sahip olmak,

Kişisel sorumluluk ve disipline sahip olmak.

Özel dedektif olarak çalışmak isteyenler ise genellikle psikoloji ya da sosyoloji gibi 4 yıllık lisans programından mezun olmuş olan kişilerdir. Bu kişiler dedektiflik bürolarının verdiği eğitimler ile dedektif olarak çalışabilirler. Özel dedektifler için aranan diğer özellikleri ise şunlar olmaktadır:

Özel dedektif olmayan kişilerin hem kendilerinin hem de ailelerinin sicillerinin temiz olması gerekmektedir.

Adayların fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklı olmaları gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin sahip olduğu yasalar hakkında bilgi sahibi olmalıdırlar.

Türkiye'deki örf gelenek ve görenekler hakkında bilgi sahibi olmalıdırlar.

Türkiye'nin il ve ilçelerine, coğrafi yapılarını bilmek zorundadırlar

Ülkeyi ve dünyayı ilgilendiren güncel konular hakkında detaylı bilgileri olmak zorundadır.

Kayıt cihazı, fotoğraf makinesi ve bilgisayar gibi teknolojik aletlerin kullanımına hakim olmak zorundadırlar.

Adayların aynı zamanda detaylı ve analitik düşünebilen sahip olması da önemlidir.

Dedektifin Görevleri Nelerdir?

Dedektif olmanın ana görevi verilen araştırma işlerini yerine getirmek ve istenilen bilgileri toplamaktır. Bunların dışında dedektifler kimliğini gizlemek ile sorumlu olmaktadırlar. Meslek etiği uygun davranmak ve yasalara aykırı davranmamak da dedektifin görev ve sorumlulukları içerisinde olmaktadır.

Dedektifler profesyonel davranmalı ve duygularını işin içine karıştırmamaları gerekmektedir. Son olarak dedektifin görev ve sorumlulukları içerisinde müşteriler için rapor oluşturmak ve gerekli delilleri rapora ilave etmek bulunmaktadır. Ayrıca özel dedektifler kişilerin suç işlediği zamanlarda nefsi müdafaa dışında herhangi bir müdahale etme yetkisi bulunmamaktadır.

Dedektif Maaşları Ne Kadardır?

Resmi görevde bulunan dedektiflerin maaşları ortalama olarak 3500 ile 8500 arasında değişmektedir. Maaşlarına ek olarak teşkilatlarının sunduğu lojman, sosyal tesis ve sağlık desteği gibi avantajlardan faydalanmaktadırlar.

Özel dedektiflerin ise aylık geliri ortalama olarak 2500 lira civarında olmaktadır. Bu gelir sahip oldukları müşteri potansiyelinin artması ile artmaktadır.

Dedektifler İçin İş İmkanları Nelerdir?

Dedektifler gerek kamusal alanda gerekse özel alanda kendi alanları içerisinde çalışabilmektedirler.