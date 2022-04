Decide 2. Ve 3. Hali Nedir? Decide Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Haberin Devamı

Decide fiilinin ikinci ve üçüncü zaman hallerinin öğrenilmesi bu fiilin kullanıldığı cümlelerin doğru şekilde ifade edilebilir hale gelmesi için çok büyük öneme sahiptir.

Decide 2. ve 3. Hali Nedir?

Geçmişte yaşanan bir olaydan bahsedildiği durumlarda, yani past simple tense söz konusu olduğunda decide fiili ikinci hali ile kullanılır. Düzenli fiillerden biri olduğundan dolayı ikinci halinde kelime sonuna -ed takısı alır ve “decided” haline gelir. Fiilinin üçüncü hali de, ikinci haliyle aynıdır ve “decided” şeklindedir.

Decide Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Decide fiilinin geçmiş zaman çekimli olarak cümle içerisinde kullanımının daha iyi anlaşılması adına örnekler verilmesinde fayda olacaktır. Buna göre " decide" fiilinin ikinci halinin cümle içinde kullanım örnekleri şu şekildedir:

I decided to move to İstanbul after all this hard time.

(Bunca zor zamandan sonra İstanbul'a taşınmaya karar verdim.)

My mother decided to change her job area because of its low salary in the market.

(Annem piyasadaki maaşının düşük olması nedeniyle iş alanını değiştirmeye karar verdi.)

Decide fiilinin cümle içinde üçüncü halinin kullanım örnekleri;

Has he decided what he are going to order?

(Ne sipariş edeceğine karar verdi mi?)

He hasn't decided yet, can you wait a minute?

(Henüz karar vermedi, bir dakika bekler misin?)