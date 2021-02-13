December Hangi Ay Ve Türkçesi Nedir? Dec Hangi Ayın Kısaltmasıdır?
Birçok bağımsız ülkenin resmi dili İngilizcedir. Bunun nedeni ya çok göç aldığı için ya da sömürü altında oldukları içindir. Dünya da en çok kullanılan dil İngilizcedir. Hatta iş dili olarak bile sadece İngilizce kullanılmaktadır. Farklı kültürdeki insanlar bu ortak dili kullanarak tanışırlar. Bu yüzden okullarda çok eskiden itibaren öğretilmektedir. İşte, tüm detaylar.
İngilizce Türkiye'de en çok öğrenilmek istenen dildir. Birçok sektörde çalışmak isteyen insan için şarttır. Türkiye'de ortaokuldan itibaren okullarda İngilizce öğretilmeye başlanmıştır. Bunların başında kendini tanıtma, ayalar, günler gibi basit şeyler yer almaktadır.
Resmi Dili İngilizce Olan Ülkeler Hangileridir?
Pakistan, Hindistan, Nijerya, Filipinler, Sudan, Kenya, Gana, Uganda resmi dilin İngilizce olan ülkeler arasındadır. İkinci bir resmi bulunan ülkelerdendir. Bu ülkeler sömürü altında uzun yıllar kaldıkları için bu şekilde gelişmişlerdir. İrlanda, Yeni Zelanda, Kanada gibi ülkelerde ana dili İngilizce olan başka ülkelerdendir. Bazı kelimelerin söyleniş şekliyle farklıdır ve aksanlarıyla birbirinden ayrılırlar.
December hangi ay ve Türkçesi nedir?
İngilizcede aylar mutlaka öğrenmesi gereken bir konudur. Daha ortaokulda öğretilmeye başlanmaktadır. Günlük hayatımızda sıkça karşımıza gelebilmektedir. December 12 aydan sonuncunun adıdır. Yani aralık ayının Türkçe karşılığıdır. Küçük çocuklara şarkı şeklinde de öğretilmektedir. Zorlanan kişiler bu şekilde deneyebilirler.
Dec hangi ayın kısaltmasıdır?
İngilizce de kısaltmalar çok sık karşımıza çıkmaktadır. Bunların anlamını bilmek en az bu dili öğrenmek kadar gerekmektedir. Kullanıldığı zaman kısaltmasını kullanmak çoğu yerde işinize yarayabilecektir. Kısaltma olan kelimeler sıkça karşınıza çıkacaktır. Dec kısaltması December kelimesinin kısaltmasıdır. Anlamı Aralıktır.
İngilizce Aylar ve Türkçe Anlamları Nelerdir?
12 ay vardır.
January: Ocak
February: Şubat
March: Mart
April: Nisan
May: Mayıs
June: Haziran
July: Temmuz
August: Ağustos
September: Eylül
October: Ekim
November: Kasım
December: Aralık
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