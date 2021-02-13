December Hangi Ay Ve Türkçesi Nedir? Dec Hangi Ayın Kısaltmasıdır?

İngilizce Türkiye'de en çok öğrenilmek istenen dildir. Birçok sektörde çalışmak isteyen insan için şarttır. Türkiye'de ortaokuldan itibaren okullarda İngilizce öğretilmeye başlanmıştır. Bunların başında kendini tanıtma, ayalar, günler gibi basit şeyler yer almaktadır.

Resmi Dili İngilizce Olan Ülkeler Hangileridir?

Pakistan, Hindistan, Nijerya, Filipinler, Sudan, Kenya, Gana, Uganda resmi dilin İngilizce olan ülkeler arasındadır. İkinci bir resmi bulunan ülkelerdendir. Bu ülkeler sömürü altında uzun yıllar kaldıkları için bu şekilde gelişmişlerdir. İrlanda, Yeni Zelanda, Kanada gibi ülkelerde ana dili İngilizce olan başka ülkelerdendir. Bazı kelimelerin söyleniş şekliyle farklıdır ve aksanlarıyla birbirinden ayrılırlar.

December hangi ay ve Türkçesi nedir?

İngilizcede aylar mutlaka öğrenmesi gereken bir konudur. Daha ortaokulda öğretilmeye başlanmaktadır. Günlük hayatımızda sıkça karşımıza gelebilmektedir. December 12 aydan sonuncunun adıdır. Yani aralık ayının Türkçe karşılığıdır. Küçük çocuklara şarkı şeklinde de öğretilmektedir. Zorlanan kişiler bu şekilde deneyebilirler.

Dec hangi ayın kısaltmasıdır?

İngilizce de kısaltmalar çok sık karşımıza çıkmaktadır. Bunların anlamını bilmek en az bu dili öğrenmek kadar gerekmektedir. Kullanıldığı zaman kısaltmasını kullanmak çoğu yerde işinize yarayabilecektir. Kısaltma olan kelimeler sıkça karşınıza çıkacaktır. Dec kısaltması December kelimesinin kısaltmasıdır. Anlamı Aralıktır.

İngilizce Aylar ve Türkçe Anlamları Nelerdir?

12 ay vardır.

January: Ocak

February: Şubat

March: Mart

April: Nisan

May: Mayıs

June: Haziran

July: Temmuz

August: Ağustos

September: Eylül

October: Ekim

November: Kasım

December: Aralık