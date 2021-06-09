Debit Kart Nedir, Ne İşe Yarar? Debit Kart Nasıl Alınır Ve Kullanılır?

Debit kart ile kredi kartı arasındaki mevcut olan en temel fark, kartların para çektiği yerler olmaktadır. Bir debit kart banka hesabınızda bulunan parayı kullanırken bir kredi kartının ise kredi hesabınızı kullanımı söz konusudur. Kısaca bir debit kart kesin olarak bir kredi kartı değildir.

Debit Kart Nedir, Ne İşe Yarar?

Debit kart, kart sahibi bireyin mevduat hesabında bulunan nakit para ile harcama yapmak amacıyla kullanabilecek bir banka kartıdır. Debit kartlar, herhangi bir satıcıda nakit para yerine kullanılabilir bir özellik barındırmaktadır. Nakit para yatırma işleminin gerçekleştirilmesine bağlı olmayan bir kredi kartının aksine, bir debit kart sadece hesap sahibinin bankada parası varsa kullanılabilir olmaktadır.

Bir birey bir banka hesabı açtığında hesabında bulunmakta olan paraya erişim sağlamak için kullanabilecek bir debit kartı sahibi olunur. Debit kart bir banka kartı olup alışveriş yapmak, ATM’den para çekmek ya da para yatırmak için her daim kullanılabilir.

Debit kartlar, kredi kartı gibi bir görünüme sahip olup çalışır, fakat kredi kartları ise bir kredi hesabına bağlıdır ve her ay geri ödeme yapılmasını gerektirmektedir. Debit kartlar ise kredi kartına benzer fakat nakit bir şekilde çalışırlar. Debit kartlar hem internet üzerinden yapılan alışverişlerde hem de fiziksel olarak geleneksel perakendecilerde kullanılabilir bir yapıya sahiptir. Yapılmış olan her harcama ve ödeme işlemi sürecinde, para satış noktasında hesaptan otomatik olarak düşülmesi söz konusudur.

Bir kişi debit kart kullanarak ödeme yapıldığında, ücret elektronik olarak işleme alınmaktadır. Türkiye’de gerçekleştirilen ana ödeme işlemcileri, kartı müşterisine veren bankalar ve kredi birlikleri ile sözleşme yapan Visa, American Express, Mastercard, Troy ve Discover’dır.

Pek çok banka, debit kart kullanıcılarını, teknolojik önlemler ile yetkisiz nitelikteki harcamalardan korur. Zira debit kartlar, ATM’de ya da alışveriş yaparken girilmesi gerekli olan bir şifre (PIN) ile koruma altına alınmaktadır. Debit kartlar, bir banka hesabına bağlı oldukları için alışveriş harcamaları gibi kart ile gerçekleşen hesap hareketleri bankaların mobil uygulama, internet şube ve ATM’lerinden kontrol edilebilir.

Debit Kart Nasıl Alınır ve Kullanılır?

Debit kart almak oldukça kolay bir işlemdir. Bunun için yapmanız gereken tercih ettiğiniz bankanın debit kartına kolaylıkla yapabileceğiniz bir yazılı başvuruda bulunmaktır. Banka tercihinde bulunurken kullanım alanınıza uygun nitelikte tercih yapmaya özen göstermeniz önemlidir.

Eğer herhangi bir bankadan bir vadesiz mevduat hesabı açmış durumda iseniz, banka hesabı açmış olduğunuz için, hesabınıza bağlı bir debit kart sizin adresinize gönderilir. Elinize ulaşan debit kartı kullanmak için öncelikle bir şifre oluşturmanız gerekir. Şifreyi oluşturduktan sonra debit kartınız artık kullanıma hazır hale gelir.

Debit kartı kullanabilmeniz için ise banka hesabınıza belirli bir miktarda para olması gerekmektedir. Hesabınızda para varken alış veriş yapabilir ve bankada bulunan paranız miktarınca alışveriş yapma olanağınız söz konusudur.

Konun anlaşılması adına bir örnek verilmesi gerekirse; diyelim ki banka hesabınızda 500 TL tutarında bir para var. Bir kırtasiyeden 400 TL tutarında bir alışveriş yaptınız. Sıra ödeme yapmaya geldi ve siz satıcıya debit kartınızı uzattınız ardından da şifrenizi girdiniz ve alışveriş tutarı bankada bulunan hesap bakiyenizden otomatik olarak düştü; bu durumda banka hesabınızda artık kullanılabilir olan 100 TL bakiye kalmıştır.