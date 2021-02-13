De Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır? De Sınıfı Sürücü Belgesi Alma Yaşı, Şartları Ve Harç Fiyatı (2020)

D, DE, D1 ve D1E sınıfı sürücü belgeleri genellikle birbirine karıştırılırlar. Bu sürücü belgeleri genel anlamda birbirlerine benzeseler de aralarında ufak farklılıklar bulunur.

DE Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır?

D sınıfı sürücü belgeleri her türlü otobüsü kullanmak için uygun olan ehliyetlerdir. D1 sınıfı sürücü belgeleri en fazla 16+1 kişilik minibüsleri kullanmak için, D1E sınıfı sürücü belgeleri ise en fazla 16+1 kişilik römorklu minibüsleri kullanmak için uygun olan ehliyetlerdir. Bunlara benzeyen DE sınıfı sürücü belgeleri ile ise, ağırlığı 750 kilogramdan fazla olan römorklu otobüsler kullanılabilir. Yani DE sınıfı sürücü belgelerinin D sınıfı sürücü belgelerinden tek farkı otobüsün ağırlığı ve römorklu olup olmamasıdır.

DE Sınıfı Sürücü Belgesi Alma Yaşı ve Şartları Nelerdir?

DE sınıfı sürücü belgelerini edinmek için aranan belli başlı şartlar ve özellikler vardır. Her sürücü belgesi herkes tarafından kolaylıkla alınamaz. Bazı sınıflardaki sürücü belgelerini almak diğer sınıflardaki sürücü belgelerini almaktan daha kolay veya zor olabilir. DE sınıfı sürücü belgeleri edinmek biraz daha zor olabilmektedir. Çünkü DE sınıfı sürücü belgeleri edinmek isteyen adayların en az 24 yaşında olmaları gerekir.

Aynı zamanda DE sınıfı sürücü belgesi edinmek isteyen adaylarda, en az D sınıfı bir ehliyetin de mevcut olması gerekir. Aksi halde adaylar 24 yaşından büyük olsa da DE sınıfı sürücü belgesi almaya hak kazanamazlar.

DE Sınıfı Sürücü Belgesi Alma Harç Ücreti 2020 Yılında Ne Kadardır?

Ülkemizde farklı sınıf sürücü belgelerini almak için ödenen harç ücretleri değişiklik göstermektedir. Sürücü belgelerini edinmek için ödenmesi gereken değerli kağıt bedeli ile vakıf payı bedeli ise her sürücü belgesinde değişmeden aynı kalmaktadır.

Sürücü adaylarının DE sınıfı sürücü belgesi almak için; 1254,2 TL'lik harç ücretini, 200 TL'lik değerli kağıt bedelini ve 37 TL'lik vakıf payı bedelini ödemeleri gerekir. Sürücü adaylarının DE sınıfı sürü belgesi edinmek için ödemeleri gereken toplam ücret, 1491,2 TL olarak hesaplanır.