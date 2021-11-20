De da eki nedir, nasıl ve ayrı mı yazılır? De da eki özel isimlerde yazımı ve örnekleri

Türkçede ismin hal ekleri bulunma, ayrılma, yönelme ve belirtme eki olmak üzere dörde ayrılır. Sonuna geldiği kelimelerle bitişik yazılan -de -da eki bulunma durum ekidir.
De Da Eki Nedir?
Çekim eklerinden biri olan -de -da eki, bir eylemin nerede ve bir nesnenin kimde olduğunu bildirir.
1- Yarın sınıf arkadaşlarımla birlikte halı sahada maç yapacağız.
Nerede - Halı Sahada
2- Kaybettim sandığım gözlüğümü çantamın gözünde buldum.
Nerede - Çantamın Gözünde
3- Uzun süre haber alamayınca aklımda sende kaldı.
Kimde - Sende
4- Kitabın birkaç gün bende kalabilir mi?
Kimde - Bende
De Da Eki Nasıl Yazılır? Ayrı mı Bitişik mi?
De Da ek olarak kullanıldığında birleşik, bağlaç olarak kullanıldığında ise ayrı yazılır.
A- De Da'nın Ek Olarak Kullanıldığı Cümleler
1- Dün gece yorgunluktan koltukta uyuyakalmışım.
Koltuk - Koltukta
2- Yazısı çok küçük olduğu için kağıtta yazılanları okuyamıyorum.
Kağıt - Kağıtta
3- Sözde çok cesur geçinip özünde çok korkak olan insan var.
Söz - Sözde
4- Dün gece rüyamda ikimizi gördüm.
Rüya - Rüyamda
5- Odasında binlerce kitap ve dergi vardı.
Oda - Odasında
B- De Da'nın Bağlaç Olarak Kullanıldığı Cümleler
1- Sen de az uyanık değilsin!
2- Bakıyorum da aranızdan su sızmıyor hiç.
3- Sen ne dersen de o yine bildiğini okuyacak.
4- Benim için mesele değil de bakalım annem ne diyecek bu işe.
5- Bu kitabı okusan da okumasan da çok bir şey kaybetmezsin.
6- Ne onda ne de bende yaşama sevinci kaldı.
7- Mutlu olurum sanıyordum ama burada da huzur bulamadım.
De Da Eki Özel İsimlerde Yazımı ve Örnekleri
De Da eki özel isimlerde kesme işaretiyle ayrılır.
A - Şehir ve Ülke İsimlerinde De Da Ekinin Yazımı
1- Bu yaz iki hafta boyunca Mersin'de kalacağım.
Mersin - Mersin'de
2- Daha önce hiç İngiltere'de ya da başka bir Avrupa ülkesinde bulundunuz mu?
İngiltere - İngiltere'de
3- İtalya'da meydana gelen depremde 4 kişi hayatını kaybetti.
İtalya - İtalya'da
4- İstanbul'da dört yıl yaşadıktan sonra memleketime geri döndüm.
İstanbul - İstanbul'da
Not: Sadece ülke ve şehir isimlerinde değil ilçe isimlerinde de -de -da ekleri kesme işaretiyle ayrılır.
Örnek:
''Otobüs Bandırma'da yarım saat mola verdi.
B- İnsan İsimlerinde -De -Da Yazımı
1- Kitabımı Ahmet'te unuttuğum için yarın okula gitmeden önce ona uğramak zorundayım.
Ahmet- Ahmet'te
2- Yarın sınıf arkadaşlarımla birlikte İbrahim'de toplanıp ders çalışacağız.
İbrahim - İbrahim'de
3- Bugün Serpil'de bir tuhaflık vardı.
Serpil - Serpil'de
4- Meltem'de olan mektuplarımı geri istedim.
Meltem - Meltem'de
C- De Da Bağlacının Özel İsimlerde Yazımı
Sadece İstanbul'da değil Ankara ve Bursa'da da birçok tanıdığım var.
Yukarıdaki cümlede İstanbul'da kelimesinde -da, bulunma durum eki olarak kullanıldığı için bitişik yazılmıştır. ''Bursa'da da'' kelimesinde ise ilk -da ek, ikinci -da ise bağlaç olarak kullanılmıştır.