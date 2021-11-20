De da eki nedir, nasıl ve ayrı mı yazılır? De da eki özel isimlerde yazımı ve örnekleri

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Türkçede ismin hal ekleri bulunma, ayrılma, yönelme ve belirtme eki olmak üzere dörde ayrılır. Sonuna geldiği kelimelerle bitişik yazılan -de -da eki bulunma durum ekidir.

De Da Eki Nedir?

Çekim eklerinden biri olan -de -da eki, bir eylemin nerede ve bir nesnenin kimde olduğunu bildirir.

Örnekler:

1- Yarın sınıf arkadaşlarımla birlikte halı sahada maç yapacağız.

Nerede - Halı Sahada

2- Kaybettim sandığım gözlüğümü çantamın gözünde buldum.

Nerede - Çantamın Gözünde

3- Uzun süre haber alamayınca aklımda sende kaldı.

Kimde - Sende

4- Kitabın birkaç gün bende kalabilir mi?

Kimde - Bende

De Da Eki Nasıl Yazılır? Ayrı mı Bitişik mi?

De Da ek olarak kullanıldığında birleşik, bağlaç olarak kullanıldığında ise ayrı yazılır.

A- De Da'nın Ek Olarak Kullanıldığı Cümleler

1- Dün gece yorgunluktan koltukta uyuyakalmışım.

Koltuk - Koltukta

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2- Yazısı çok küçük olduğu için kağıtta yazılanları okuyamıyorum.

Kağıt - Kağıtta

3- Sözde çok cesur geçinip özünde çok korkak olan insan var.

Söz - Sözde

4- Dün gece rüyamda ikimizi gördüm.

Rüya - Rüyamda

5- Odasında binlerce kitap ve dergi vardı.

Oda - Odasında

B- De Da'nın Bağlaç Olarak Kullanıldığı Cümleler

1- Sen de az uyanık değilsin!

2- Bakıyorum da aranızdan su sızmıyor hiç.

3- Sen ne dersen de o yine bildiğini okuyacak.

4- Benim için mesele değil de bakalım annem ne diyecek bu işe.

5- Bu kitabı okusan da okumasan da çok bir şey kaybetmezsin.

6- Ne onda ne de bende yaşama sevinci kaldı.

7- Mutlu olurum sanıyordum ama burada da huzur bulamadım.

De Da Eki Özel İsimlerde Yazımı ve Örnekleri

De Da eki özel isimlerde kesme işaretiyle ayrılır.

A - Şehir ve Ülke İsimlerinde De Da Ekinin Yazımı

1- Bu yaz iki hafta boyunca Mersin'de kalacağım.

Mersin - Mersin'de

2- Daha önce hiç İngiltere'de ya da başka bir Avrupa ülkesinde bulundunuz mu?

İngiltere - İngiltere'de

3- İtalya'da meydana gelen depremde 4 kişi hayatını kaybetti.

İtalya - İtalya'da

4- İstanbul'da dört yıl yaşadıktan sonra memleketime geri döndüm.

İstanbul - İstanbul'da

Not: Sadece ülke ve şehir isimlerinde değil ilçe isimlerinde de -de -da ekleri kesme işaretiyle ayrılır.

Örnek:

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''Otobüs Bandırma'da yarım saat mola verdi.

B- İnsan İsimlerinde -De -Da Yazımı

1- Kitabımı Ahmet'te unuttuğum için yarın okula gitmeden önce ona uğramak zorundayım.

Ahmet- Ahmet'te

2- Yarın sınıf arkadaşlarımla birlikte İbrahim'de toplanıp ders çalışacağız.

İbrahim - İbrahim'de

3- Bugün Serpil'de bir tuhaflık vardı.

Serpil - Serpil'de

4- Meltem'de olan mektuplarımı geri istedim.

Meltem - Meltem'de

C- De Da Bağlacının Özel İsimlerde Yazımı

Sadece İstanbul'da değil Ankara ve Bursa'da da birçok tanıdığım var.

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Yukarıdaki cümlede İstanbul'da kelimesinde -da, bulunma durum eki olarak kullanıldığı için bitişik yazılmıştır. ''Bursa'da da'' kelimesinde ise ilk -da ek, ikinci -da ise bağlaç olarak kullanılmıştır.