Dc ne demek ve açılımı nedir? Dc neyin kısaltması

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Amerika bilindiği üzere eyaletler ve bölgeler ile beraber farklı katmanlar doğrultusunda ayrılır. Aynı zamanda farklı eyaletler değişik kısaltmalar üzerinden ön plana çıkar. Bu kutlamalar içerisinde DC merak edilen konular içerisinde yer alır.

DC Ne Demek ve Açılımı Nedir?

Washington DC olarak burada kullanılan kısaltma, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkent olarak öne çıkar. Bu doğrultuda DC kısaltması ise, ‘District of Columbia’ şeklinde ifade edilir. Türkçe üzerinden bakıldığı zaman dese Kolombiya bölgesi olarak anlatmak mümkündür. Aynı zamanda maryland ile virginia eyaletleri arasında yer alan bir şehir olduğunu da anlatmak gerekir.

DC Neyin Kısaltması

En çok merak edilen kısaltmalar içerisinde DC gelmektedir. Bu kısaltma Amerika'nın başkenti olan Washington üzerinden ele alınır. Uzun hali eşliğinde ise ‘district of Columbia’ şeklinde öne çıkar. Türkçe anlamı ile ele alındığı zaman ise Kolombiya bölgesi olarak değerlendirilir. Bu ifade üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'nin başkentini temsil etmektedir. Özellikle bölgesel açıdan Virjinya ile maryland arasında bir yer olarak öne çıkar. Ortak şekilde ise bu kısaltma ile beraber uzun hali üzerinden dünya çapında bilinir ve aynı anlam eşliğinde kullanılır.