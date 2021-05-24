DBS nedir? DBS (Doğrudan borçlandırma sistemi) neden kullanılır

DBS olarak bilinen "Doğrudan Borçlandırma Sistemi" daha çok yaygın şekilde bayisi olan ve teşkilatlanmış firmalar tarafından kullanılmaktadır.

DBS Nedir?

Teşkilat olarak geniş bir halde faaliyet gösteren firmaların, hizmet ile mal satışı yaptıkları bayilerinden olan alacaklarının, o bayi lehine olacak şekilde tahsis edilmiş olan kredi limiti kadar kısmın garanti altına alınması ve otomatik bir şekilde bayiden ana firmaya transfer işlemini sağlayan sistemler doğrudan borçlanma sistemidir. Bu sistem otomatik tahsilat şeklinde işlev görmektedir.

DBS (Doğrudan Borçlandırma Sistemi) Neden Kullanılır?

Bu sistemin ana firmalar tarafından tercih edilmesinde alacakların tam zamanında tahsil edilmesi bulunmaktadır. Ayrıca tek bir hesap üzerinden tüm nakit akışlarının da takip edilmesi diğer bir önemli husustur. Bu sistemin diğer avantajlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

- Alacakları takip etmek kolaylaşır.

- Tahsilat işlemlerinde muhtemel iş yükü minimuma indirilir.

- Tahsilatın gerçekleştiği zamanların takibi yapılır ve ilgili raporlar alınabilir.

- Bayi, tahsilat raporları sayesinde etkin bir izleme yapılabilir. Böylece zaman tasarrufu da sağlanır.

- Ana firmaların ayrı bir kredilendirme ve teminat alma gibi maliyetleri azalır.

- Senet ve çek muhafaza işlemlerine gerek kalmaz.

- Takip ve tahsilat için ilave maliyetin önüne geçilir.

- Tüm faturalar, sisteme dahil edilebilir.

- Borç ve iade faturaların mahsup işlemleri kolaylaşır.

- Transfer için gerekli tarihler önceden belirlenebilir.

Bu sistemin ana firma gibi alt bayilere de avantajları bulunmaktadır. Bu avantajlar:

- Faturalı ödemeler kolay takip edilir.

- Teminat mektubu komisyonu gibi ayrı bir gide olmaz.

- Çek risklerinin mümkün mertebe önüne geçilir.

- Kredi limitleri ile ilgili beklenmedik sürprizler engellenir.

- Senet ve çek için ayrıca personel ve zaman ayırmaya gerek kalmaz.