Dayton Antlaşması Nedir? Dayton Antlaşması Tarihi, Maddeleri, Önemi Ve Sonuçları Kısaca Özeti

Dayton Antlaşması Avrupa'da imzalanmış olan antlaşmalardan birisidir. Bu antlaşma Paris'te imzalanmış bir antlaşmadır.

Dayton Antlaşması Nedir?

Dayton Antlaşması bir barış antlaşması olarak bilinir. Hırvatistan ve Bosna Hersek arasında yaşanan savaşı sona erdiren bir barış antlaşmasıdır. Bu antlaşma Paris'te toplanan devlet adamları arasında yapılmış bir antlaşmadır. Antlaşma imzalandıktan sonra NATO birliğinden de destek alınmıştır. Bu antlaşma daha sonra yaşanacak olan insan ölümlerinin de önüne geçmiş oldu.

Dayton Antlaşması Kimler Arasında Gerçekleştirilmiştir?

Dayton Antlaşması Bosna Hersek, Yugoslavya ve Hırvatistan devletleri arasında imzalanmış olan bir antlaşmadır.

Dayton Antlaşması Tarihi ve Özeti

Dayton Antlaşması 1995 yılının son aylarında Kasım ayında imzalanmış bir antlaşmadır. Bu antlaşma ile birlikte Yugoslavya'nın dağılması da yine hızlanmıştır. Tarihte Bosna Hersek için bir deli gömleği olarak da adlandırılan antlaşmadır. Antlaşma üzerinden yıllar geçmesine rağmen üzerinde halen daha tartışmalar devam eden bir antlaşmadır. Bosna Hersek ile 1991 yılında başlayan Hırvatistan savaşı toplam 4 yıl sürmüştür. Bunun sonucunda ise iki devlet arasında bir barış antlaşması imzalanmasına karar verilmiştir.

Bosna Hersek ile Hırvatistan arasında yapılan bu kanlı savaş yüzbinlerce insanın yaşamını yitirmesine sebep olmuştu. Bunun üzerine Avrupalı devletler olaya el atarak iki devlet arasında mutlaka bir barış antlaşmasının imzalanması gerektiğini düşünüyordu. Fransa'nın Paris şehrinde Bosna Hersek devletini temsil eden Aliya İzzetbegoviç ve Hırvatistan'ı temsilen ise Franjo Tudjman bir araya geldi. Bu antlaşmada diğer Avrupalı devletler de yer alıyordu. Bosna Hersek bu antlaşmadan sonra eli kolu adeta bağlanmış haldeydi. NATO olaya dahil oldu ve iki ülke arasında ki savaşın önlenmesi için askeri birlik konuşlandırıldı.

Dayton Antlaşması Maddeleri

- Bosna Hersek devleti Bosna Hersek ve Sırp devleti olarak ikiye ayrılacaktır.

- Devletin adı Bosna Hersek olacak ve devlet buradan yönetilecektir.

- Devlet yeni bir anayasaya sahip olacak ve bu anayasa, dış politikayı, ulaşımı, dış ticareti, hava trafiği kontrolü ve ekonomi ile alakalı olacaktır.

- Yugoslavya'ya yönelik uygulanan silah ambargosu kaldırılacaktır.

- 60 binden oluşan askerler iki ülke arasında konuşlandırılacak ve barışı sağlayacaktır.

Dayton Antlaşması Önemi

İki ülke arasında savaşı bitiren bir antlaşmadır. Bu antlaşma aynı zamanda Yugoslavya'nın dağılmasına ve Avrupa'da iki tane devletin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Müslüman halktan ve Hristiyan halktan pek çok ölümün yaşandığı bir savaş olarak bilinir. Dayton Antlaşmasından sonra olaya NATO'da dahil olmuştur. NATO'nun bir barış antlaşmasında elçi olarak görev yapmasını sağlamış bir barış antlaşmasıdır. Bosna Hersek'te yaşayan Müslümanlar savaş boyunca devam eden zulümden bu antlaşma ile birlikte kurtulmuştur.

Dayton Antlaşması Sonuçları

- Bosna Hersek içerisinde iki yeni devlet kuruldu. Buna göre ülke topraklarının %49'u Sırplara ait oldu. %51'i ise Bosna Hersek'e ait olmuştur.

- Antlaşma imzalandıktan tam 1 yıl sonra NATO bölgeye elçi görevinde bulunarak asker göndermiş ve iki devlet arasında ki sükuneti sağlamıştır.

- Yugoslavya'nın dağılma sürecini hızlandırmıştır.

- Bosna Hersek tek bir devletten yönetilecektir.