Dayanışma nedir, neden önemlidir? Dayanışma ne anlama gelir?

Toplumsal dayanışma ise, toplumun kurum ve kuruluşları ile ortak değerlerde birleşerek ve birlikte hareket etmesi anlamına gelir.

Dayanışma Nedir?

Dayanışma, toplumun kurum ve kuruluşları ile ortak değerler konusunda birleşmesi ve birlikte hareket etmesine dayanışma ismi verilir. Toplumda bazı faaliyetler ve değerler çok önemlidir. Dayanışma da bu kıymetli değerler arasında yer alır. Dayanışma halinde olmak her toplum için çok gereklidir. Toplumda insanların huzurlu ve mutlu olması, kendilerini güvende hissetmesi için dayanışma çok önemlidir. Dayanışma, toplumsal değerler açısından çok önemlidir.

Dayanışma Neden Önemlidir?

Dayanışma çok önemlidir çünkü toplumda birlik ve beraberliğin oluşmasında çok önemli bir etkisi vardır. Toplumun huzurlu ve mutlu yaşamasında, toplumun barış ve toplumda paylaşma, güven içinde olmasında, yardımlaşma ve kaynaşma değerleri için de oldukça gereklidir. Toplumun dayanışma içinde olması insanların birbirini anlaması, yardımcı olması, anlamlandırması ve hayatı yaşamaları için oldukça gereklidir. Toplumda maddi ve manevi huzurun, barış ortamının sağlanması için dayanışmaya her zaman ihtiyaç vardır.

Dayanışma Ne Anlama Gelir?

Dayanışma bir topluluğu meydana getiren duygu, düşünce ve ortak çıkarlar konusunda insanların birbirine destek olması, karşılıklı bağlanması anlamına gelir. Toplumsal dayanışma ise, toplumun kurum ve kuruluşları ile ortak değerlerde birleşmesi, yardımlaşması ve birlikte hareket etmesi anlamına gelir. Hayatımızda toplumsal dayanışmanın çok önemli bir yeri vardır. Çünkü iyi yaşamamıza yardımcı olacak durumlardan birisi de dayanışmadır.

Güzel bir başarı yakalamak için çevre faktörlerini de iyileştirmek gerekir. Çünkü insanlar, sosyal bir varlıktır. Çevresinde yaşanan tüm olaylardan direk ya da dolaylı bir şekilde etkilenir. Bu etkileşim de insana zarar verdiği gibi insanların zirveye çıkmasına da yardımcı olur. Dayanışmalar sayesinde pek çok ülke ve toplum kolaylıkla kalkınır. Kendi başarısızlıklarımız eğer bir toplum içinde olumsuz bir etki oluşturuyorsa öncelikle de oturup, düşünüp nerede neden hata yaptığımızı düşünmemiz gerekir. Pozitif dayanışma içinde olan kişiler sayesinde toplumlar ve ülkeler kolaylıkla kalkınır.

Kurtuluş Savaşı da birlik, beraberlik ve dayanışma içinde bulunduğumuz zaman neleri başarabileceğimizin en güzel örneğidir. Birlik ve beraberlik içinde yaşayan toplum kendi kendini kolaylıkla yönetir. Bu toplumlar ise, dışarıdan müdahalelere izin vermez. Karşılaşılan sorunlar çok daha çabuk bir şekilde çözülür ve gelişmek için gereken şartlar kolay bir şekilde aşılır. Ülkemizin dünya ülkeleri arasında çok önemli bir yere gelmesinde, toplum olarak dayanışma (fikir birliği) içinde olmamızın önemli bir yeri vardır. Kendi başarısızlığımız eğer bir toplum içinde de olumsuz etki oluşturuyorsa nerede hata yaptığımızı düşünmemiz gerekebilir.

Yardımlaşmanın Faydaları ve Önemi

Yardımlaşma sayesinde yoksullar korunmuş olur. Onlara yapılan maddi yardımlar sayesinde, onların hırsızlık gibi kötü yollara sürüklenmesini engellenmiş olur. Bu sayede de toplumsal huzur sağlanır. Yardım yapanla yapılan arasında ülfet ve sevgi bağı oluşur. Yardımla birlikte topluma kazandırılan insanlar kin, düşmanlık gibi kötü huylardan kurtulur ve kimsenin başka kimsenin malında gözü olmaz. Hz. Muhammed, Müslümanlara yardım edilenin değil de, yardım eden kişi olmalarını gerektiğini ifade etmiştir. Sıkıntı zamanında Müslümanlardan anlayış, yardım ve sevgi gören kişiler, tüm sıkıntılarını atlattığı zaman alan değil veren kişiler olmaya çalışacaktır. Yardımlaşmanın yaygınlaşmış olduğu toplumlarda dostluk duyguları çok daha güçlü olur. Fakirlik ve bununla gelen dilencilik, hırsızlık gibi durumlar da ortadan kalkar.