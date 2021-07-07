Dayanıklılık Nedir, Nelere Bağlıdır? Fizikte Dayanıklılık Nasıl Hesaplanır?

Dayanıklılık, fizikte yer alan önemli terimler arasında yer almaktadır. Özellikle katı cisimler germe ve benzeri etkinlikleri karşı direnç gösterirler. Bütün katı cisimlerin dayanıklılıkları da pek çok etkene bağlıdır.

Dayanıklılık Nedir?

Dayanıklılık katı bir cismin özelliklerini kaybetmemesine rağmen basma, sıkıştırma ve germe gibi etkilere gösterdiği dirençtir. Katı cisimler basma, sıkıştırma ya da germe gibi durumlara karşı direnç gösterilir. Ayrıca dayanıklılık da bazı değerlere göre farklılık gösterebilir.

Dayanıklılık genel olarak kenar uzunluğunda meydana gelen artış ile ters orantılı olarak görülür. Bunun yanı sıra kenar uzunluklarındaki artış ile ters orantı ortaya çıkar. Cisimlerin kenar uzunlukları arttığı takdirde dayanıklılığı da düşecektir. Ayrıca bir cismin küçülmesi sonucunda dayanıklılık artış gösterir.

Dayanıklılık Nelere Bağlıdır?

Dayanıklılık pek çok nedene bağlı olabilir. Özellikle dayanıklılık, kesit alanındaki hacim oranı ile doğru orantıya sahiptir. Cismin boyutu ve hammaddesine bağlı olan dayanıklılık ortama, şekle ve sıcaklığa bağlı artış ya da azalma gösterir. Tüm bu olgulara bağlı olarak cismin dayanıklılığı da değişiklik göstermektedir. Dayanıklılığın bağlı olduğu nedenlere bakılacak olursa pek çok etken gösterilebilir. Özellikle sıcaklık yüzünden fazla enerji olmayacaktır.

Fizikte Dayanıklılık Nasıl Hesaplanır?

Fizikte görülen en önemli konulardan birisi de fizikte dayanıklılıktır. Dayanıklılık hayatın her alanında görülebilir. Dayanıklılık formülü de çok merak ediliyor. Katı cisimlerde dayanma sınırının üzerinde kuvvet uygulanabilir. Bu kuvvet devamlı bir hal aldığı takdirde deforme, kopma, bükülme ve eğilme gibi çeşitli tepkimeler görülebilir. Belli bir formül ile cisimlerin dayanıklılık sınırı hesaplanabilir. Özellikle bu formül sonucunda bulunan değer üstüne bir kuvvet uygulanır ise cisimde de olumsuz etkiler ile karşılaşmak mümkün olabilir. Ayrıca dayanıklılık, cisimlerin kesit alanının hacmine bölünmesi ile doğru orantılı olabilir.

Fizikte Dayanıklılık İle İlgili Merak Edilenler

Fizik alanında dayanıklılık konusunda küpün alan kenar uzunluğu arttığı takdirde karesi ve hacim küpü doğru orantılı olmalıdır. Dayanıklılık değeri de kenar uzunluğunun artması ile birlikte ters orantılı değerde ortaya çıkar. Dayanıklılığı hesaplanacak olan küpün boyutlarında bulunan artış ağırlığının da küp şeklinde artmasına sebep olur. Fizikte dayanıklılık doğru bir şekilde hesaplanmalıdır.

Fizikte Dayanıklılık Nedir?

Fizik biliminde dayanıklılık katı bir cismin özelliklerini kaybetmeden farklı etkilere karşı duruşudur. Özellikle katı cisme basma, germe ve ya sıkıştırma gibi etkiler gösterilir. Bu etkilere göre gösterilen dirence dayanıklılık denilir. Katı bir cisme çeşitli etkiler gösterildiğinde o cismin şekli değişebilir. Ayrıca şekli değişen cisim de kuvvet kalktığı takdirde eski şeklini alacaktır. Cisimdeki bu özelliğe de esneklik adı verilir.

Dayanıklılık Ne Zaman Artar?

Fizik alanında dayanıklılığı etkileyen pek çok önemli faktörler bulunmaktadır. Özellikle bir cismin dayanıklılığı boyutun değiştirilmesi ile birlikte ters orantılıdır. Boyut değiştirme oranı genellikle cismin dayanıklılığını arttıracaktır. Katı bir cisme kuvvet uygulanırsa o cismin şeklini değiştirir. Şekli değişiklik gösteren cisim kuvveti kaldırıldığında eski şeklini de tekrar alacaktır.

Dayanıklılık alanında bu durum da esneklik sebebidir. Katı cisimlerdeki dayanıklılığın pek çok farklı etkilere sahip olduğu bilinmektedir. Özellikle bir cismin kenar uzunluğu arttığı takdirde dayanıklılık da düşecektir.

Katı cismin fiziksel özelliğinin kaybedilmeden kendi ağırlığını taşıma direncine ağırlığa karşı dayanıklılık adı verilmektedir. Cisimlerdeki bu özellik katılar için çok ayırt edici bir özellik olarak ortaya çıkar. Katılardaki dirence dayanıklılık da denilir.