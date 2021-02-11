Davulun Sesi Uzaktan Hoş Gelir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Atasözleri geçmiş yıllarda söylenen özlü sözlerin günümüze kadar ulaşıp kalıplaşmış olan sözlerdir. Günümüzde atasözleri çok sık ve etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Özellikle kullanım anlamları ve alanları bakından oldukça önemli bir yapıya sahiptir. Sizde atasözlerinin ne anlama geldiğini, nerelerde kullanıldığını öğrenebilir ve buna göre kullanım sağlayabilirsiniz. Atasözleri ne demek? Atasözleri ne anlama gelir detayları ile derledik.
Atasözleri geçmişten günümüze aktarılmış eğitici olan, öğüt veren ve bilgilendirici özelliklere sahip kaliteli yapısı bulunan sözlerdir. Bu atasözlerinden birisi de ' Davulun Sesi Uzaktan Hoş Gelir ' cümlesidir. Pek çok diyalog esnasında bu söz uygun zamanlarda kullanılmaktadır.
Davulun Sesi Uzaktan Hoş Gelir Atasözünün ( TDK ) Anlamı Nedir?
Bu atasözünün anlamı, herhangi bir olayın gerçeklik durumunu fark etmek için uzaktan değil birebir yaşamak gerekmekte olduğu şeklinde açıklanmaktadır.
Davulun Sesi Uzaktan Hoş Gelir Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Bu atasözünün cümle içinde; ' Dışarıdan Bana Bakanlar Halime İmrenir Fakat İçimde Ne Fırtınalar Kopar Kimse Bilmez, Davulun Sesi Uzaktan Gelir İşte ' şeklinde kullanılmaktadır.
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