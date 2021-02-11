Davul Dengi Dengine Çalar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Genellikle bir işe ya da bir kimseye biri yakıştırılmadığı zaman bu atasözü kullanılmaktadır. Atasözlerinin insanlara nasihat verdiği ve yaşanmışlıklardan ortaya çıktığı unutulmamalıdır. Davul dengi dengine çalar atasözü de kişilere öğüt vermek amacıyla söylenen bir atasözüdür.

Davul Dengi Dengine Çalar Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

İnsanların birbirleriyle beraber olması ve beraberliklerinde mutlu olmaları için ortak bir payda da buluşmaları gerekir. Birbirlerine zıt karakterlerine sahip olan kişilerin anlaşma ihtimalleri çok düşüktür. Bunun yanında kişilerin mevki ve kariyerlerinin de birbirine eşit olması ilerde problem yaşamamaları açısından oldukça önemlidir. Bu durumu anlatmak için ise davul dengi dengine çalar atasözü kullanılmaktadır.

Davul Dengi Dengine Çalar Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Onunla evlenemeyeceğini anlamalısın, davul dengi dengine çalar.