Davul Dengi Dengine Çalar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Davul bile dengi dengine çalar atasözünü muhakkak bir yerlerde duymuşuzdur. Bu cümle çok sık kullanılan bir atasözüdür. Ancak ne amaçla kullanıldığının anlaşılabilmesi için anlamının bilinmesi gerekmektedir. Yazımızda davul dengi dengine çalar atasözü ne demek? Davul dengi dengine çalar atasözünün cümle içinde kullanımı nasıldır? Sorularının cevaplarını sizler için derledik.
Genellikle bir işe ya da bir kimseye biri yakıştırılmadığı zaman bu atasözü kullanılmaktadır. Atasözlerinin insanlara nasihat verdiği ve yaşanmışlıklardan ortaya çıktığı unutulmamalıdır. Davul dengi dengine çalar atasözü de kişilere öğüt vermek amacıyla söylenen bir atasözüdür.
Davul Dengi Dengine Çalar Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
İnsanların birbirleriyle beraber olması ve beraberliklerinde mutlu olmaları için ortak bir payda da buluşmaları gerekir. Birbirlerine zıt karakterlerine sahip olan kişilerin anlaşma ihtimalleri çok düşüktür. Bunun yanında kişilerin mevki ve kariyerlerinin de birbirine eşit olması ilerde problem yaşamamaları açısından oldukça önemlidir. Bu durumu anlatmak için ise davul dengi dengine çalar atasözü kullanılmaktadır.
Davul Dengi Dengine Çalar Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Onunla evlenemeyeceğini anlamalısın, davul dengi dengine çalar.
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