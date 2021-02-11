Davetsiz Gelen Döşeksiz Oturur atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Misafirlik adabının toplumumuzda önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu sebeple de bu konuda birbirinden farklı atasözlerimiz bulunmaktadır. Bu atasözlerimizden birisi de " Davetsiz gelen döşeksiz oturur" olmaktadır.

Davetsiz Gelen Döşeksiz Oturur Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Toplumumuzda misafirin yeri ve önemi bir başka olmaktadır. Misafirin bu kadar önemli olmasından dolayı hem ev sahibi için hem de misafir için misafirlik adabı önemli olmaktadır. Bu sebeptendir ki bu konu üzerine birçok atasözü ve deyimimiz bulunmaktadır. Bu atasözlerinden bir tanesi de "Davetsiz kalan döşeksiz kalır" atasözü olmaktadır. Bu atasözü ile anlatılmak istenilen ise davet edilmeden bir yere giden bir kimsenin iyi bir şekilde ağırlanmayı beklememesi gerekliliğidir.

Davetsiz Giden Döşeksiz Oturur Atasözünün Cümle İçerisindeki Kullanımı

Pikniğe giderken onu davet etmemiştik ancak o geldi bu yüzdende ona sandalye kalmadı. Yani davetsiz gelen misafir döşeksiz oturdu.