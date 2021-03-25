Davete İcabet Etmek ne demek? Davete İcabet Etmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Cümle içinde kullanılan pek çok deyim vardır. Bu deyimlerin amacına uygun olarak kullanılması oldukça önemlidir. Aksi durumda anlamının dışında yanlış bir deyim kullanmamız kaçınılmazdır. Dilimize yerleşmiş ve yıllardır kullanılmakta olan pek çok deyim vardır. Bu deyimlerin ne anlama geldiğinin bilinmesi gerekir. Davete icabet etmek ne demek? Davete icabet etmek deyiminin anlamı ve cümle içinde kullanımı ile ilgili bilgileri derledik.
Davete icabet etmek deyimini mutlaka duymuşsunuzdur. Televizyonlarda, kitaplarda bu deyim sıklıkla kullanılmaktadır. Davete icabet etmek deyimi güzel konuşma dilinde çok sık tercih edilir. Deyimleri kimlerin söylediği belli değildir. Ancak bu söz öbekleri özlü söz olarak cümle içinde kullanılır.
Davete İcabet Etmek Ne Demek?
Bir kişinin çağrılmış olduğu yani davet edildiği yere gitmesi anlamında davete icabet etmek deyimini kullanılır.
Davete İcabet Etmek Deyiminin Anlamı
Türk kültüründe insanlar misafirliğe çok fazla önem verir. Bu sebeple dilimizde bu amaçla kullanılan pek çok deyim vardır. Davete icabet etmek kişilerin çağrılmış oldukları yere gitmesi anlamına gelmektedir.
Davete İcabet Etmek Örnek Cümle İçinde Kullanımı
Doğum günü partisine mecbur gideceğiz, davete icabet etmek gerekir.