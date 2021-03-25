Davete İcabet Etmek ne demek? Davete İcabet Etmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Davete icabet etmek deyimini mutlaka duymuşsunuzdur. Televizyonlarda, kitaplarda bu deyim sıklıkla kullanılmaktadır. Davete icabet etmek deyimi güzel konuşma dilinde çok sık tercih edilir. Deyimleri kimlerin söylediği belli değildir. Ancak bu söz öbekleri özlü söz olarak cümle içinde kullanılır.

Davete İcabet Etmek Ne Demek?

Bir kişinin çağrılmış olduğu yani davet edildiği yere gitmesi anlamında davete icabet etmek deyimini kullanılır.

Davete İcabet Etmek Deyiminin Anlamı

Türk kültüründe insanlar misafirliğe çok fazla önem verir. Bu sebeple dilimizde bu amaçla kullanılan pek çok deyim vardır. Davete icabet etmek kişilerin çağrılmış oldukları yere gitmesi anlamına gelmektedir.

Davete İcabet Etmek Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Doğum günü partisine mecbur gideceğiz, davete icabet etmek gerekir.