Davet kelimesinin eş anlamlısı nedir? Davetin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Davet kelimesiyle örnek cümleler: 1- Israrla davet etmeme rağmen doğum günü partime gelemeyeceğini söyledi. 2- Bize de davete icabet etmek düşer.

Davet Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1- Çağrı:

Çağırmak fiilinden türetilen çağrı sözcüğü, karşındaki kişiyi bir yere davet etmek anlamına gelir.

2- Ziyafet:

Kutlama amaçlı düzenlenen yemekli toplantılara davet denir. Bu nedenle ziyafet sözcüğü de davet ile eş anlamlı olan sözcükler arasında yer alıyor.

3- Şölen

Dilimize Moğolcadan geçen şölen kelimesinin sözlük anlamı çorbadır. Orijinal dilinde ''silen'' şeklinde yazılan bu sözcük, 11. yüzyıldan itibaren davet ve yemekli kutlama anlamında kullanılmaya başlanmıştır.

Davet Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

1- Ne yazık ki ''çağrımı'' herkes duydu ama kimse icabet etmedi.

2- Oğlumun üniversiteden mezunu oluşunu kutlamak için büyük bir ''ziyafet'' düzenleyeceğim.

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3- Yarın akşamki ''şölenimize'' tüm iş arkadaşlarım davetlidir.