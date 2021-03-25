Davet Etmek ne demek? Davet Etmek Deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Davet etmek deyimi temel anlamında kullanıldığı için ne anlama geldiği tahmin edilebilen bir deyimdir. Davet etmek, bir kişiyi çağırmak anlamında kullanılan bir deyim olarak bilinir. Siz de ne anlama geldiğini yazımızı okuyarak öğrenebilirsiniz.

Davet Etmek Deyimi Ne Demek?

Davet etmek deyimi, bulunduğu bir yere bir başka kişiyi çağırmak anlamında kullanılır. Aynı zamanda davet etmek deyimi birinin bir şeye uymasını istemek anlamında da kullanılır.

Davet Etmek Deyiminin Anlamı Nedir? (TDK)

Davet etmek deyimi, ilk olarak çağırmak anlamında kullanılmaktadır. Bir başka kullanımı da herhangi bir davranışı uyararak, uyumlu davranmasını beklemek olarak anlatılabilir.

Davet Etmek Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Doğum günü için davet edeceği kişilerin listesini hazırlıyor.

Bu davranışlar okul sınırları içerisinde uygun değil, sizi terbiyeli davranmaya davet ediyorum.