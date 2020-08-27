Date ne demek? İngilizce Date kelimesinin Türkçe anlamı nedir?

İngilizce cümle kurarken zaman söz konusu olduğunda date kelimesi çok önemlidir. Buradan da anlaşılacağı üzere date kelimesinin Türkçe karşılığı, ‘Tarih, zaman ve randevu’ gibi anlamları üzerinden ele alınır ve değerlendirilir.

Date Ne Demek?

Date kelimesi aynı zamanda, ‘tarih koymak’ ya da ‘tarih atmak’ ve ‘tarih karşılaştırmak’ gibi anlamlar eşliğinde de cümle içerisinde ele alınabilmektedir. Ancak genel olarak, ‘tarih ve zaman ile randevu’ ifadeleri eşliğinde değerlendirilen bir sözcüktür.

Herhangi bir zamanı anlatmak ya da sormak ve göstermek için mutlaka date yazılı veya sözlü şekilde cümle içerisinde kullanılır. Şimdi buna genel ve basit bir Örnek vermek gerekirse;

‘’What is the date today?’’ (Bugün tarih nedir?)

Bu şekilde birçok farklı yerde kullanmak mümkündür. Özellikle gündelik yaşam içerisinde herhangi bir randevu konusunda date kelimesi yaygın şekilde değerlendirilmektedir.