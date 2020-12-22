Darüşşafakalılar’dan yeni yıl hediyeleri

157 yıldır ‘Eğitimde Fırsat Eşitliği’ misyonuyla annesi ya da babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz binlerce çocuğun hayatını değiştiren Darüşşafaka Cemiyeti, yeni yıla sayılı günler kala bir çocuğun yaşamını değiştirmenin en büyük hediye olduğunu düşünenleri bağış yapmaya davet ediyor. Darüşşafakalı öğrencilerin hayallerini, renklerini yansıtan resimlerle tasarladığı; metal kutuda yılbaşı çikolatası, mutluluk kesesi, ahşap telefon tutucu, aromaterapi kokulu mum, masa takvimi, bardak altlığı, yapboz, defter, yeni yıl tebrik sertifikası, ‘Eğitim olmazsa olmaz’ diyen kurumsal ve bireysel bağışçılar için özel hediye arayışında alternatif sunuyor.

Yapılan her bağış gibi yeni yıl için hazırlanan ürünlerden elde edilen gelir de Darüşşafaka’da okuyan 1000’e yakın öğrencinin eğitiminin yanı sıra kıyafet, gıda, barınma, sağlık gibi tüm ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak. Öğrencilere katkıda bulunmak isteyenler www.darussafaka.org adresinden bağışlarını yapabilecek.