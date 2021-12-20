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Darüşşafaka’dan doğum günü konseri

#Darüşşafaka#İlhan Usmanbaş#Tayfun Öktem
Darüşşafaka’dan doğum günü konseri

Modern müzik bestecisi, müzik öğretmeni ve Darüşşafaka bağışçısı İlhan Usmanbaş’ın 100’üncü doğum günü Kadıköy Süreyya Operası’nda düzenlenen bir konserle kutlandı.

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Darüşşafaka Cemiyeti’nin düzenlediği konsere Usmanbaş’ın öğrencileri ve sevenleri eşlik etti. Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Öktem “Bugün burada, Türkiye Cumhuriyeti’nin yetiştirdiği en büyük sanat değerlerinden biri olan İlhan Usmanbaş hocamızın, 100’üncü yaş günü dolayısıyla bir araya geldik. Onun yaş gününü, en çok sevdiği, hayatını adadığı müzikle kutlamak; içinden geçtiğimiz bu zorlu günlerde ruhumuzu onun besteleriyle yeniden canlandırmak istedik” dedi.

VEFA BORCUNU ÖDEMEK İSTEDİLER
Öktem, sözlerine şöyle devam etti: “Darüşşafaka olarak, bir yandan ‘eğitimde fırsat eşitliği’ misyonumuzu sürdürürken, diğer yandan da bizlere emanet edilen değerlere sahip çıkmaya; bir ‘kültürel emin’ olma yolunda güvenli adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Kültürümüze ve geçmişimize sahip çıkmanın daha aydınlık bir geleceğe kavuşmanın ön şartı olduğuna yürekten inanıyoruz. İlhan Hocamız ve kıymetli eşi, opera sanatçısı Atifet Hanım, 158 yıldır yazmakta olduğumuz bu güzel hikâyelerin en önemli destekçilerinden, kahramanlarından… Kendileri, ‘Milletimizin okumaya çok ihtiyacı var’ inancıyla Darüşşafaka’nın bağışçısı oldular. Bunu yaparken ‘Bizi sıfırdan yetiştirdi’ dedikleri Cumhuriyet’e vefa borçlarını ödemek istemişlerdi ve yaptıkları bağışlarla, Cumhuriyeti’mizin geleceğine büyük güç kattılar, katmaya devam ediyorlar. Bu açıdan Darüşşafakalıların ve aslında Cumhuriyet’e sahip çıkan tüm vatandaşların onlara çok büyük bir vefa borcu var. Bugün, hayatlarının ikinci baharında yaşamlarını Darüşşafaka Rezidansları’nın çatısı altında sürdürmeleri bizler için çok büyük bir gurur kaynağı.”

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#Darüşşafaka#İlhan Usmanbaş#Tayfun Öktem

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