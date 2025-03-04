Darüşşafaka’da ‘son bir dakika’ şansı

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Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşlarından Darüşşafaka Cemiyeti, 1863’ten bu yana ‘Eğitimde Fırsat Eşitliği’ misyonuyla çocukların yaşamını değiştiriyor. Babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı öğrencilere tam burslu, yatılı, nitelikli eğitim sunan Darüşşafaka Eğitim Kurumları, 2025 yılı giriş sınavını 25 Mayıs Pazar günü saat 11.00’de gerçekleştirecek. Türkiye genelindeki 42 ilde eş zamanlı olarak yapılacak sınava, ilkokul 4’üncü sınıf öğrencileri katılabilecek. Öğrenciler sınava başvurularını bizzat okula giderek ya da Darüşşafaka’nın internet sitesi üzerinden gerçekleştirebiliyor. Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı, bu yılki sınav ve kurumun hedefleri hakkında şunları söyledi:

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“Geçtiğimiz yıl sınav Türkiye’nin 41 ilindeyken bu yıl 42 ilde düzenlenecek. Bu bir başarı değil sıralama sınavı. Bu sınavla her yıl ortalama 100 öğrenci alıyoruz bu yıl da 100 öğrenci kabul edeceğiz. Geçtiğimiz yıllarda deprem bölgesi kontenjanıyla aldığımız toplam 200 öğrencimiz bulunuyor. Bunun yanı sıra deprem bölgesinde uzaktan eğitim verdiğimiz 200 öğrencimiz daha var. Uzaktaki öğrencilerimiz ortaokulu bitirene kadar bu desteği vermeye devam edeceğiz. Ayrıca 2027 yılında yeni kampüsümüzü bitirmeyi hedefliyoruz. Bu kampüsle ortaokul ve lise binalarımızı ayıracağız. Böylece ilerleyen yıllarda kademeli olarak ortaokula daha fazla öğrenci alabileceğiz. Şu an bin 38 olan toplam kontenjanımızı yeni kampüsle bin 500’e çıkarmayı hedefliyoruz.

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Sınav başvuruları için son gün 20 Mayıs. Ancak son 1 dakika kala bile çocuklar nüfus cüzdanlarıyla birlikte sınava girebiliyor. Aileleri sınava girişte bir form dolduruyor ve daha sonrasında da evraklarını tamamlayıp teslim edebiliyorlar. Bu duruma biz ‘Eğitimde fırsat eşitliğinde son 1 dakika’ diyoruz. Çünkü son ana kadar bu fırsat devam ediyor. Ayrıca eğer sınav başvurusunu veliler kendileri yapamıyorsa okullar da bu noktada onlara destek sağlıyor.

BAYRAM BAĞIŞLARIYLA ‘EĞİTİM BİZDEN, YUVA SİZDEN’

Nitelikli eğitimi sürdürebilmek için öğrenci sayısında kademeli artış yapmamız gerekiyor. Bu kampüs sürecinde ‘Eğitim bizden, yuva sizden’ diyerek yola çıktık. Yakın bir dönemde de bayram var. Bayram demek, umut ve yeniden yeşermek demek. Umut da çocuklarda gizli. Onlar bizim geleceğimiz. Bayram bağışları kampüsümüz ve çocukların eğitimi için bir taş olabilir. Bu nedenle bu bayramda da hem çocuklarımıza hem de kampüsümüze bağış desteği bekliyoruz.

Yeni kampüste iki konu üzerinde özellikle duruyoruz. Bunlardan biri dijital dünya, diğeri de ekoloji. Dünyanın sürdürülebilirliğini de dikkate almamız lazım. Diğer yandan günümüz çocukları telefon ve tablet bağımlısı olabiliyor. Biz de tabletle eğitim yapıyoruz ve Türkiye’nin bu anlamda öncü kuruluşlarından biriyiz. Ancak okulumuzda ‘teknolojisiz gün’ dediğimiz günlerimiz var. Bu günlerde ben dahil öğretmenlerimizden öğrencilerimize kadar hiçbirimiz teknolojik cihaz kullanmıyoruz. O günlerde çocuklar bahçede oyunlar oynuyor ve sosyalleşerek farklı kazanımlar elde ediyorlar. Yeni kampüs de buna göre tasarlanacak. Birçok çocuğun yeteneğine hitap eden alanlarımız olacak. Kampüsümüz hem çevreye hizmet edecek hem de akıllı olacak.”

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SINAV HANGİ ŞEHİRLERDE DÜZENLENECEK?

Darüşşafaka Giriş Sınavı; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Nevşehir, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat ve Zonguldak’ta düzenlenecek. Sınava Türkiye’nin her ilinden başvuru kabul edilecek. 42 il dışından sınava katılacak, maddi durumu elverişsiz öğrenci ve velilerinin en yakın sınav merkezine gitmek için yapacakları ulaşım masrafı da Darüşşafaka Cemiyeti destek olacak.

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SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

Adayın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, annesinin veya babasının hayatta olmaması, ailesinin maddi durumunun kolej düzeyinde eğitim almasına yeterli olmaması, 2014 ya da daha sonraki yıllarda doğmuş olması ve 2024-2025 eğitim öğretim yılında ilkokul 4’üncü sınıf öğrencisi olması gerekiyor.