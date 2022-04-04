Darüşşafaka’da bayrak değişimi 

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Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti’nin Olağan Genel Kurul toplantısı, 2 Nisan 2022 Cumartesi günü Darüşşafaka-TİM Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirildi. Darüşşafaka Cemiyeti’nin genel kurul üyelerinin katıldığı toplantıda, kurumun yeni yönetimi belirlendi. Genel Kurul’da seçilen Yönetim Kurulu, yaptığı ilk toplantıda Darüşşafaka Cemiyeti Başkan Vekili Oğuz Güleç’i Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçti. Böylece, 2019 yılından bu yana Cemiyet Başkanlığı’nı yürüten Darüşşafaka Lisesi 1982 mezunu M. Tayfun Öktem görevi 1972 mezunu Oğuz Güleç’e devretmiş oldu.

DARÜŞŞAFAKA’YA HİZMET, YARINLARA HİZMETTİR

M. Tayfun Öktem Genel Kurul’daki konuşmasında; “Darüşşafaka’nın başkanlığı ‘toplumsal bir emanetin bekçiliğini üstlenmektir. Benden önceki 21 başkan gibi ben de bu bilinçle gönüllü nöbeti; bize emanet edilen yavrularımızın eğitimi için halkımızın yaptığı her kuruş bağışın, asırlar boyu bu mukaddes yuvaya hizmet etmişlerin, Darüşşafakalıların ilmek ilmek ördüğü itibarımızın sorumluluğunu iliklerime kadar hissederek, geceli gündüzlü tuttum. Büyük onur, gurur ve keyifle yürüttüğüm bu gönüllü nöbeti, zamanlı ve gönül rahatlığıyla bırakıyorum” dedi.

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EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ VURGUSU

Darüşşafaka Cemiyeti’nin yeni başkanı olarak göreve başlayan Oğuz Güleç ise yaptığı konuşmada “159 yıldır toplumun her kesiminin bağışıyla çocuklarımıza nitelikli eğitim olanağı sunuyoruz. Bundan sonraki en önemli amaçlarımızdan biri daha fazla çocuğumuzun bu fırsat eşitliğinden yararlanabilmesine olanak sağlamak” dedi.

OĞUZ GÜLEÇ KİMDİR?

1952 doğumlu Oğuz Güleç, 1972 yılında Darüşşafaka Lisesi’nden mezun oldu. 1976 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitirdi. İş hayatına Alarko Holding’de başladı. Arthur Andersen firmasında denetçilik yaptı. 1982 yılında Horoz Lojistik A.Ş. firmasına katıldı. Burada çeşitli pozisyonlarda görev aldıktan sonra 2017 yılında İcra Kurulu Başkanlığı görevindeyken emekli oldu. Halen Gruba bağlı şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Baş Danışmanlık görevlerini sürdüren Güleç, evli ve bir çocuk babası.