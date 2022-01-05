Darüşşafaka‘da başvuru zamanı

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Annesi ve/veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli öğrencilere tam burslu ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2022 yılı giriş sınavı, 29 Mayıs Pazar günü saat 11.00’de Türkiye’nin 31 ilinde düzenlenecek. İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin katılabildiği sınavda başarılı olan, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçen öğrenciler, ortaokuldan üniversiteye kadar tam burslu kolej eğitimi alma hakkı elde edecek.

İL DIŞINA DESTEK

Tüm Türkiye’den başvuru alan Darüşşafaka Giriş Sınavı; Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Samsun, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van’da düzenlenecek. Bu iller dışından sınava katılacak, maddi durumu elverişsiz öğrenci ve velilerinin en yakın sınav merkezine gelmek için yapacakları ulaşım masrafına da Darüşşafaka Cemiyeti tarafından destek verilecek. Adayların başvuru evraklarını, Darüşşafaka Ortaokulu’na 23 Mayıs Pazartesi gününe kadar elden veya posta yoluyla ulaştırması gerekiyor.

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BAŞVURU ŞARTLARI

Öğrencinin,

- T.C. vatandaşı olması

- Annesinin ve/veya babasının hayatta olmaması

- Ailesinin maddi durumunun kolej düzeyinde eğitim almasına yeterli olmaması

- 2011 ya da daha sonraki yıllarda doğmuş olması (Yaş düzeltmesi geçersiz)

- 2021-2022 eğitim-öğretim yılında ilkokul 4. sınıf öğrencisi olması.

GEREKLİ BELGELER

- Adayın okuduğu ilkokul müdürlüğünden alınacak, ilkokul 4. sınıf öğrencisi olduğunu gösterir imzalı ve mühürlü belge (Okul karnesi kabul edilmiyor)

- Nüfus cüzdanı fotokopisi

- Vukuatlı aile nüfus kaydı örneği (Suret, fotokopi, muhtar belgesi, ölüm tutanağı kabul edilmiyor)

- Adayın iki (2) adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı

- Başvuru formu (doldurulmuş).