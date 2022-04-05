Darüşşafaka ve TEV’de bayrak değişimi

Haberin Devamı

3 YIL SONRA DEĞİŞİKLİK

Darüşşafaka Cemiyeti’nin yeni yönetimi belirlendi. Yönetim Kurulu, Darüşşafaka Cemiyeti Başkan Vekili Oğuz Güleç’i Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçti. Böylece, 2019 yılından bu yana başkanlığı yürüten Darüşşafaka Lisesi 1982 mezunu M. Tayfun Öktem görevi 1972 mezunu Oğuz Güleç’e devretmiş oldu. Yeni başkan Güleç ,

“159 yıldır toplumun her kesiminin bağışıyla çocuklarımıza nitelikli eğitim olanağı sunuyoruz. Bundan sonra en önemli amaçlarımızdan biri daha fazla çocuğumuzun bu fırsat eşitliğinden yararlanabilmesine olanak sağlamak” ifadelerini kullandı.

YENİ BAŞKAN TEKBAŞ

Türk Eğitim Vakfı’nın (TEV) Yönetim Kurulu Başkanı da Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş oldu. Ömer Koç ise TEV Mütevelliler Heyeti Başkanı olarak görevine devam ediyor.