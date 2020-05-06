Darüşşafaka sınavına başvurular uzatıldı

2020 yılı sınavı, 28 Haziran Pazar günü saat 11.00’de Türkiye’nin 24 ilinde düzenlenecek. Sınavda başarılı olan, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçen öğrenciler ortaokuldan üniversiteye ücretsiz kolej eğitimi alma hakkı elde edecek. Sınavın düzenleneceği 24 il şöyle: Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van. Sınavın yapılacağı merkezler ise daha sonra duyurulacak. Detaylı bilgiye https://www.darussafaka.org/ adresinden ulaşılabilir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Sınava başvuracak adaylarda aranan şartlar şöyle:

-T.C. vatandaşı olması

-Annesinin ve/veya babasının hayatta olmaması

-Ailenin maddi durumunun öğrenimini sürdürmesine yeterli olmaması

-2009 ya da daha sonraki yıllarda doğmuş olması (Yaş düzeltmesi geçersizdir.)

-2019-2020 eğitim-öğretim yılında ilkokul 4. sınıf öğrencisi olması

-Beden ve ruh sağlığının yatılı okulda okumaya uygun olması

-Yukarıdaki koşulların tümünü taşıyan adaylar, sınav kaydı için başvurabilirler