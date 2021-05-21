Darüşşafaka Sınavı ertelendi

Aday kaydı için başvurular 2 Ocak 2021'den itibaren çevrimiçi olarak yapılabiliyor. Başvuru için gerekli belgelerin Darüşşafaka Ortaokulu'na postayla ulaştırılması gerekiyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sınava başvuracak öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, anesinin ve/veya babasının hayatta olmaması, ailenin maddi durumunun öğrenimini sürdürmesine yeterli olmaması, 2010 ya da daha sonraki yıllarda doğmuş olması ve 2020-2021 eğitim-öğretim yılında ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi olması gerekiyor.

GEREKLİ BELGELER NELER?

Adaylar, doldurulmuş başvuru formu, okumakta olduğu ilkokul müdürlüğünden alınacak olan “ilkokul 4. sınıf öğrencisi olduğunu gösterir imzalı ve mühürlü belge”, Nüfus cüzdanı fotokopisi, Vukuatlı aile nüfus kaydı örneği ve 2 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafla başvuru yapacak.