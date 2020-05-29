Darüşşafaka sınavı 28 Haziran’da

Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2020 yılı giriş sınavı, dünyayla birlikte Türkiye’yi de etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi. Yıl başında açıklanan takvimde 31 Mayıs’ta yapılacağı duyurulan sınavın yeni tarihi 28 Haziran 2020 olarak açıklandı. Babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara parasız, yatılı ve nitelikli eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2020 yılı sınavı, bu kapsamda 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.00’da Türkiye’nin 24 ilinde düzenlenecek.

Sınav; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van’da gerçekleştirilecek. Sınava Türkiye’nin her ilinden başvuru kabul edilecek. 24 il dışından sınava katılacak öğrenci ve velilerden ulaşım masraflarını karşılayamayacak durumda olanlar, ulaşım bedelini Darüşşafaka’dan talep edebilecek. Tüm sınav merkezlerinde, Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili sağlık birimlerinin yönlendirmeleri doğrultusunda gerekli tüm tedbirler alınacak; sınav düzeni sosyal mesafe kuralına göre tasarlanacak.

BAŞVURULAR 22 HAZİRAN’A KADAR

Sınava katılmak isteyen adayların başvuru evraklarının, Darüşşafaka Ortaokulu’na 22 Haziran Pazartesi gününe kadar elden veya posta yoluyla ulaştırılması gerekiyor. Başvuru için gereken belgeler ise şöyle:

- Adayın okumakta olduğu ilkokul müdürlüğünden alınacak, “ilkokul 4. sınıf öğrencisi olduğunu gösterir imzalı ve mühürlü belge” (Okul karnesi kabul edilmez.)

- Nüfus cüzdanı fotokopisi

- Vukuatlı aile nüfus kaydı örneği (Suret, fotokopi, muhtar belgesi, ölüm tutanağı kabul edilmez.)

- Adayın iki (2) adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı

- Başvuru Formu (doldurulmuş)

-Kişisel Verilerin Korunma Kanunu kapsamında aydınlatma metni ve aday öğrenci muvafakatnamesi (imzalanmış olarak)