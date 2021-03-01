Darüşşafaka sınav başvuruları başladı

Darüşşafaka Cemiyeti, gelecek yıl okula başlayacak yeni öğrencileri için sınav başvuru sürecinin başladığını açıkladı. Eğitimde fırsat eşitliği misyonuyla annesini veya babasını kaybetmiş, maddi durumu elverişsiz öğrencilere sekiz yıl boyunca tam burslu kolej eğitimi imkânı sunan Darüşşafaka’ya girişler her yıl düzenlenen bir sınav üzerinden gerçekleşiyor. Tamamen ücretsiz olan sınav için takvim ve detaylar da netleşti. Sınav, 30 Mayıs saat 10:00’da; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Samsun, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van’da yapılacak. Sınava Türkiye’nin her ilinden başvuru kabul edilecek; söz konusu 28 il dışından sınava katılacak, maddi durumu elverişsiz öğrenci ve velilerinin en yakın sınav merkezine gelmek için yapacakları ulaşım masrafına ise Darüşşafaka Cemiyeti tarafından destek verilecek. Sınav başvuruları 24 Mayıs’a kadar devam edecek.

‘SINAV İKİ BÖLÜMDEN OLUŞUYOR’

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, şunları söyledi:

"Sınavımıza, Türkiye’nin her ilinden annesi veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz, 4’üncü sınıf öğrencileri katılabiliyor. Sınavımızda başarılı olan öğrencilerimizin maddi durum kontrollerini gerçekleştiriyor ve yönetim kurulu üyelerimizle birlikte onları evlerinde ziyaret ediyoruz. Daha sonra öğrencilerimiz sağlık kontrollerinden geçiyor. Tüm bunların sonunda her yıl yaklaşık 120 yeni öğrenci bu Şefkat Yuvasından içeri adımlarını atıyor; 5’inci sınıftan lise sona kadar sekiz yıl boyunca Darüşşafaka’da tam burslu, yatılı, İngilizce ağırlıklı nitelikli bir eğitim alıyor. Darüşşafaka olarak bizim misyonumuz eğitimde fırsat eşitliği ve bu fırsat eşitliği aslında ilk olarak bu sınav sürecinde başlıyor. Bu yüzden diyoruz ki biz bu sınava katılımı ne kadar artırırsak, öğrencilerimize de o kadar büyük bir fırsat eşitliği sunmuş oluruz. Her yıl, Türkiye çapında sınava katılım kriterlerine uyan yaklaşık 10 bin öğrenci oluyor. Ortalama rakamlara baktığımızda ise sınavımıza katılım oranı yaklaşık yüzde 15-20 seviyesinde gerçekleşiyor. Burada aileler, öğretmenler, muhtarlar başta olmak üzere toplumun tüm kesiminin desteğine ihtiyacımız var. Gelin, bu sınavı birlikte duyuralım. Çocuklarımızın yaklaşık iki saatlerini bu sınava ayırmalarını sağlayalım. Bu iki saat belki de onların hayatlarını baştan aşağı değiştirecek bir hikayenin başlangıcı olacak. Sınav iki bölümden oluşuyor. Birinci bölümde genel bilgi düzeyinde Türkçe-matematik soruları, ikinci bölümde ise öğrencilerin algılaması ve yorumlanmasını ölçmek için genel yetenek soruları var. Yani burada amaç sadece bilgiyi ölçmek değil, çocuğun öğrenme becerisine de bakıyoruz. Bizim için önemli olan çocuğun işlenebilir temel zekası. Bunun yanında yerel şartlardan dolayı özellikle bazı bölgelerden gelen çocuklarımızda bilgi eksikliği olabiliyor. Gelenlerin içinde bazen Türkçeyi zor konuşanlar oluyor. Çocuğa baktığınızda gözleri pırıl pırıl, ışık saçıyor. O bilgi eksikliğini burada verdiğimiz eğitimle kapatıp, onun üzerine yabancı bir lisan öğretiyoruz. Onları hızla adapte edip, arkadaşlarıyla aynı seviyeye getiriyoruz.”

SINAV BAŞVURU KOŞULLARI:

- T.C. vatandaşı olması,

- Annesinin ve/veya babasının hayatta olmaması,

- Ailenin maddi durumunun öğrenimini sürdürmesine yeterli olmaması,

- 2010 ya da daha sonraki yıllarda doğmuş olması (Yaş düzeltmesi geçersiz.),

- 2020-2021 eğitim-öğretim yılında ilkokul 4’üncü sınıf öğrencisi olması,

BAŞVURU İÇİN GEÇERLİ BELGELER:

- Adayın okumakta olduğu ilkokul müdürlüğünden alınacak ve ilkokul 4’üncü sınıf öğrencisi olduğunu gösterir imzalı ve mühürlü belge (Okul karnesi kabul edilmez.),

- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

- Vukuatlı aile nüfus kaydı örneği (Suret, fotokopi, muhtar belgesi, ölüm tutanağı kabul edilmez.),

- Adayın iki adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı,

- Doldurulmuş başvuru formu.

Aday kaydı için başvurular online olarak yapılabilir. Başvuru için gerekli belgelerin Darüşşafaka Ortaokulu’na postayla ulaştırılması zorunlu.