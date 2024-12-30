Darüşşafaka, kurumsal derecelendirmede ilk sırada

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Darüşşafaka Cemiyeti, 161 yıldır 'Eğitimde Fırsat Eşitliği' misyonuyla çalışmalarını sürdürüyor. 2013 yılından bu yana kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu hazırlatarak yönetiminin şeffaflığını, hesap verebilirliğini ve sürdürülebilirliğini belgeleyen cemiyet, bu yıl da notunu 9,89’a yükselterek ilk sıradaki yerini korudu. Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri tarafından uygulanan derecelendirme 'pay sahipleri', 'kamuyu aydınlatma' ve 'şeffaflık', 'menfaat sahipleri' ile 'yönetim kurulu' başlıkları altında yapılan değerlendirmelere dayanıyor. Bu başlıklar altında yer alan 302 kriterin analizi sonucunda, ilgili kuruluşların kurumsal yönetim derecelendirme notları 10 üzerinden değerlendiriliyor.

EN YÜKSEK NOTA SAHİP STK

Türkiye’nin kurumsal yönetim derecelendirme çalışması yaptıran ilk sivil toplum kuruluşu olmanın ve her yıl notunu yükseltmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç, “2013 yılında 8,40 puanla başlayan kurumsal derecelendirme yolculuğumuzda, bu yıl notumuzu 9,89’a yükselterek zirvedeki yerimizi korumanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye’de şu anda en yüksek nota sahip sivil toplum kuruluşu olsak da bununla yetinmiyoruz. Bu başarıyı her yıl daha da yukarıya taşımak için üzerimize düşeni yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.