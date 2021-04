Darüşşafaka Cemiyeti, 158 yıllık köklü tarihiyle pandeminin de üstesinden geldi

UNICEF’in açıkladığı verilere göre; pandemi döneminde eğitime ara veren ya da derslerini online ortamda takip etmek zorunda kalan 1,5 milyarın üzerinde öğrenci bulunuyor. Bu veri bize şunu gösteriyor: Eğitim alanı açısından da yeni kurgular, stratejiler ve yeni bakış açıları artık bir tercih değil bir zorunluluk hâline gelmiş durumda. Annesini ya da babasını kaybetmiş, maddi durumu elverişsiz, yetenekli öğrencilere kolej eğitiminin sunulduğu Darüşşafaka Cemiyeti olarak biz de bu dönemde eğitim stratejilerimizi tamamen dönemin şartlarına göre yeniden kurguladık.

TÜM TEDBİRLERİ UYGULUYORUZ

Türkiye’nin en eski ve köklü sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka, 158 yıl önce kurulduğu günden bugüne kadar defalarca savaşlara, krizlere, afetlere ve salgınlara tanıklık etmiş bir kurum. Her dönemde, anın şartlarına uygun olarak amacını ve değerlerini korumayı başaran Darüşşafaka Cemiyeti olarak, pandemi döneminde de eğitim gören çocuklarımızı mağdur etmemek için tüm tedbirleri en kapsamlı ve detaylı şekilde uyguluyoruz. Kamu otoriteleriyle ilk günden bu yana çok yakın çalışıyoruz.

8 BİN 534 SAAT CANLI DERS

Pandeminin ilk günlerinde, tüm hazırlıklarımızı kısa sürede tamamladık. Öğrencilerimize eğitimlerini sürdürdükleri tabletlerini, teknik donanımlarını, gerekli kitapları, ödevleri ve program bilgilerini tedarik ettik. Evlerinde internete erişimi olmayan öğrencilerimizi de belirleyerek, onlar için de gerekli çalışmayı yaptık. Ülkemizin 192 farklı noktasında yaşayan öğrencilerimizle uzaktan eğitimi nitelikli ve verimli bir şekilde gerçekleştirdik. Bunların yanında tüm öğretmenlerimize de yeni normalin gerektirdiği teknoloji kullanımına yönelik kapsamlı eğitimler verdik. Bu süreçte öğretmenlerimiz yaklaşık 30 bine yakın dijital ders materyali, 6 bine yakın da dijital ölçme değerlendirme materyali oluşturdu. Toplam 8 bin 534 saat canlı ders yapıldı.



ÖNCELİK ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIĞI

Bundan sonraki süreçle ilgili olarak ise “Pandeminin nasıl seyredeceğini bilmiyoruz ama bizim için birincil öncelik çocuklarımızın sağlığı” dedik. Bu kapsamda farklı senaryolara göre planlarımızı da hazırladık. Bunları da duruma göre kamu otoriteleri ile koordineli olarak uygulamaya geçmeye hazırız.



ÇEVRİMİÇİ SANAT VE SPOR

Bir ilim irfan yuvası olarak, benimsediğimiz teknolojik eğitim stratejisi ve aslında bizden önceki yönetimlerin bizlere miras bıraktığı teknolojik altyapı sayesinde çocuklarımız bu zorlu koşullarda eğitimlerini aksatmadan sürdürdü ve sürdürmeye devam edecek. Öğrencilerimizi bu süreçte sanat ve spordan koparmadık. Evlerine müzik aletlerini, spor malzemelerini ve sanat materyallerini gönderdik ve çevrimiçi olarak spor, müzik ve sanat çalışmalarını hayatlarının bir parçası haline getirdik. Bin 950 saat yetenek atölyesi, bin 388 saat müzik eğitimi, bin 239 saat enstrüman eğitimi, bin 372 saat beden eğitimi verdik. Darüşşafakalılık ruhunu korumak için törenlerimizi de ihmal etmedik. 26 da çevrimiçi tören ve etkinlik gerçekleştirdik.



PSİKOLOJİK DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRDÜK

Öğrencilerimizin eğitimsel gelişimi kadar, sosyal ve psikolojik açıdan da iyi durumda olmaları önemli. Bu nedenle velilerimizle sürekli iletişim halinde kaldık. Uzmanlarımız bin saat velilerimizle, 6 bin saat de öğrencilerimizle görüşme yaptı. Velilerimize çeşitli seminerler de verdik.



TEKNOLOJİK DÜNYAYA HAZIRLANIYORUZ

Teknolojinin eğitim üzerindeki etkisi her geçen gün artıyor. Pandemi süreci, teknolojik adaptasyon hızını biraz daha erkene çekmiş durumda. Ve görünen o ki, kimilerinin “yeni normal” dediği bu süreç, 10 yılda gerçekleşecek olan teknolojik dönüşümü belki de aylar içinde hayatımızın vazgeçilmezleri arasına sokacak.



Bu anlamda bizler de bir yandan bugünün gereklerini yerine getirirken bir yandan da bu teknolojik dünyaya hazırlanıyoruz. Bağışçılarımızın da desteğiyle teknolojik altyapımızı güçlendirerek; öğrencilerimizin her an her yerden eğitime ulaşmasını sağlamaya çalışıyoruz.



ULUSLARARASI YARIŞMALARDA ÜLKEMİZİ TEMSİL EDİYORLAR

Bu noktada Darüşşafaka’da yarınlarımızın teminatı çocuklarımızla birlikte neler yaptığımıza da kısaca değinmek isterim… Darüşşafaka’da çocuklarımıza bir yandan en üst düzey akademik eğitimleri veriyor, bir yandan da onların sosyal becerilerini güçlendirecek bir metot uyguluyoruz. Türkiye’nin dört bir yanından gelen öğrencilerimiz burada çok iyi düzeyde yabancı dil öğreniyorlar. Ayrıca farklı yetenek atölyeleri uygulamalarımız ile ortaokul itibarıyla kendilerini farklı alanlarda deneyimleyebiliyorlar. Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılıp okulumuzu temsil etme fırsatı yakalıyorlar. Örneğin, eski öğrencilerimiz aldıkları eğitim sayesinde geliştirdikleri robotlarıyla dünyanın öbür ucuna gidip, ABD’nin en prestijli ödülüne sahip olabiliyor ya da NASA tarafından desteklenen okullara karşı ülkemizi temsil edebiliyor.



EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ

Bizim için Darüşşafaka okuldan ziyade bir yuva, öğrencilerin tüm günlerini geçirdiği, 24 saat yaşayan, sürekli kendini geliştiren büyük ve şefkatli bir aile… “Eğitimde fırsat eşitliği” misyonumuzun ilk adımı olan, Darüşşafaka Giriş Sınavımızı bu yıl da 30 Mayıs’ta, 28 ilde düzenleyeceğiz. İlkokul 4’üncü sınıfta okuyan, anne ya da baba kaybı olan ve maddi durumu iyi bir eğitim almaya uygun olmayan tüm öğrencileri sınavımıza bekliyoruz. Sınavımızı pandemi şartlarında tüm önlemleri alarak yapacağız.



Sınavımızın düzenelenceği iller:

Sınav; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Samsun, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van’da yapılacak. Sınava Türkiye’nin her ilinden başvuru kabul edilecek. Söz konusu 28 il dışından sınava katılacak, maddi durumu elverişsiz öğrenci ve velilerinin en yakın sınav merkezine gelmek için yapacakları ulaşım masrafına ise Darüşşafaka Cemiyeti tarafından destek verilecektir.



SON BAŞVURU 24 MAYIS

Sınava katılmak isteyen adayların başvuru evraklarının, Darüşşafaka Ortaokulu’na 24 Mayıs Pazartesi gününe kadar elden veya posta yoluyla ulaştırılması gerekiyor. Sınavda başarılı olan öğrenciler, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünün ardından ortaokuldan üniversiteye kadar ücretsiz nitelikli eğitim alma hakkı elde edecek.

TAYFUN ÖKTEM KİMDİR?

Darüşşafaka Lisesi'nden 1982’de dereceyle mezun olan Tayfun Öktem, 1980-81’de bir öğretim yılını da AFS kültürel değişim programlarıyla ABD’de okudu. 1986 yılında Boğaziçi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü'nden onur öğrencisi olarak lisans, 1988’de tam burslu okuduğu Minnesota Üniversitesi’nden (UMD) lisansüstü-MBA derecesi aldı.

Ayrıca Harvard Business School’dan Stratejik Pazarlama Yönetimi sertifikasyonu bulunan Öktem, sırasıyla Unilever, ReckittBenckiser, Ülker International, Alliance Healthcare gibi uluslararası ve çok-uluslu şirketlerde yurt içi ve dışında (Londra, Prag, Riyad, Kopenhag) yer yer global sorumlulukla üst düzey profesyonel yöneticilik, CEO’luk, yönetim kurulu üyelikleri yaptı.

En son 2012-18 arasında Nokia Türkiye bünyesinde (Alcatel-Lucent Teletaş A.Ş.) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. Öktem, Cemiyet Yönetim Kurulu üyeliği sırasında özellikle "Kurumsal Yönetişim" ve "Bağış, Kaynak Geliştirme ve İletişim" komisyonlarında aktif rol aldı.

“2. Üniversite” Programı kapsamında da 2020 "Aşçılık" mezunu olan Öktem, evli ve bir çocuk babası olup, İngilizce ve Almanca bilmektedir.