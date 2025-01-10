Darüşşafaka başvuruları başladı

Haberin Devamı

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, babası ya da annesi hayatta olmayan, maddi olanakları nitelikli eğitim almak için yetersiz, ilkokul 4’üncü sınıf öğrencilerinin katılabildiği Darüşşafaka Giriş Sınavı’nda başarılı olan, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçen öğrenciler, tam burslu, yatılı ve İngilizce ağırlıklı eğitim alma imkânı kazanacak. Son iki yıldır deprem bölgesinden kabul edilen öğrencilerle birlikte mevcudun 1.000 öğrenciyi aştığını belirten Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı, “Daha fazla çocuğun hayatına değer katabilmek için İstanbul Maslak’taki kampüsümüzü, kapasitesini artıracak şekilde yeniden inşa ediyoruz. Yeni kampüsümüzün faaliyete geçmesiyle birlikte okulumuzun kapasitesi aşamalı olarak bin 500 öğrenciye yükselecek. 25 Mayıs’ta gerçekleştireceğimiz sınavla 81 ilimizden baba veya anne kaybı yaşamış, maddi olanakları yetersiz çocuklarımıza nitelikli eğitim olanağı tanıyacağız” dedi.

Haberin Devamı

ULAŞIM MASRAFINA DESTEK

Sınav; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Nevşehir, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat ve Zonguldak’ta eş zamanlı düzenlenecek. Sınava Türkiye’nin her ilinden başvuru kabul edilecek. 42 il dışından sınava katılacak, maddi durumu elverişsiz öğrenci ve velilerinin en yakın sınav merkezine gitmek için yapacakları ulaşım masrafına da Cemiyet tarafından destek verilecek.

BAŞVURULAR 20 MAYIS’A KADAR ALINACAK

Sınava katılmak isteyen adayların başvuru evraklarını, Darüşşafaka Ortaokuluna 20 Mayıs Salı gününe kadar elden veya posta yoluyla ulaştırması gerekiyor. Sınavda başarılı olan öğrenciler, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünün ardından 5’inci sınıftan başlayan tam burslu, yatılı ve nitelikli eğitim hakkı elde edecek.