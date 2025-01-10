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Darüşşafaka başvuruları başladı

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#Darüşşafaka#Burs#Sınav
Darüşşafaka başvuruları başladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2025 15:08

Annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz ilkokul 4’üncü sınıf öğrencilerinin katılabildiği Darüşşafaka Eğitim Kurumları Giriş Sınavı için başvurular başladı. 25 Mayıs Pazar günü 42 ilde düzenlenecek sınavın son başvuru tarihi 20 Mayıs.

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Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, babası ya da  annesi hayatta olmayan, maddi olanakları nitelikli eğitim almak için yetersiz, ilkokul 4’üncü sınıf öğrencilerinin katılabildiği Darüşşafaka Giriş Sınavı’nda başarılı olan, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçen öğrenciler, tam burslu, yatılı ve İngilizce ağırlıklı eğitim alma imkânı kazanacak.  Son iki yıldır deprem bölgesinden kabul edilen öğrencilerle birlikte mevcudun 1.000 öğrenciyi aştığını belirten Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı, “Daha fazla çocuğun hayatına değer katabilmek için İstanbul Maslak’taki kampüsümüzü, kapasitesini artıracak şekilde yeniden inşa ediyoruz. Yeni kampüsümüzün faaliyete geçmesiyle birlikte okulumuzun kapasitesi aşamalı olarak bin 500 öğrenciye yükselecek. 25 Mayıs’ta gerçekleştireceğimiz sınavla 81 ilimizden baba veya anne kaybı yaşamış, maddi olanakları yetersiz çocuklarımıza nitelikli eğitim olanağı tanıyacağız” dedi.

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ULAŞIM MASRAFINA DESTEK
Sınav; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Nevşehir, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat ve Zonguldak’ta eş zamanlı düzenlenecek. Sınava Türkiye’nin her ilinden başvuru kabul edilecek. 42 il dışından sınava katılacak, maddi durumu elverişsiz öğrenci ve velilerinin en yakın sınav merkezine gitmek için yapacakları ulaşım masrafına da Cemiyet tarafından destek verilecek.

BAŞVURULAR 20 MAYIS’A KADAR ALINACAK
Sınava katılmak isteyen adayların başvuru evraklarını, Darüşşafaka Ortaokuluna 20 Mayıs Salı gününe kadar elden veya posta yoluyla ulaştırması gerekiyor. Sınavda başarılı olan öğrenciler, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünün ardından 5’inci sınıftan başlayan tam burslu, yatılı ve nitelikli eğitim hakkı elde edecek.

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#Darüşşafaka#Burs#Sınav

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