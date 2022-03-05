Darüşşafaka 2021 raporu yayımlandı

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2021-2022 eğitim-öğretim yılında 845 öğrencisi bulunan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda 398 kız, 447 erkek öğrenci var. Bu öğrenciler 221 kişilik eğitimci kadrosundan eğitim görüyor. Öğrenciler 8’i fen, 5’i bilgisayar olmak üzere 13 laboratuvar, 18 atölye’de öğrenim görme imkanı buluyor.

TERCİH YAPANLARIN YÜZDE 95’İ ÜNİVERSİTELİ OLDU

Darüşşafaka’dan geçtiğimiz yıl mezun olan 151 öğrencinin 122’si üniversiteli oldu. Tercih yapan öğrenciler arasında üniversite giriş sınavlarında yerleşme başarı oranı ise yüzde 95 olarak gerçekleşti. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda ilk 500’de 2, ilk 1.000’de 3 ve ilk 10.000’de 9 öğrenci yer aldı.

PANDEMİDE HER ÖĞRENCİYE TABLET

Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı 2021’de yüz yüze eğitime yeniden başlama sürecinde hijyen standartlarını yerine getirerek “Okulum Temiz Belgesi” sahibi olduklarını vurgulayarak uzaktan eğitim sürecindeki çalışmalarını da şöyle anlattı:

“2020-2021 eğitim döneminde 192 farklı lokasyonda uzaktan eğitim yaptık ve bu süreci başarıyla tamamladık. Öğrencilerimizin hepsinin çevrim içi eğitim almasını sağlayacak şekilde bilgisayar ve tabletleri cemiyetimiz tarafından temin edildi., İnternet desteği de sağlanarak bu zorlu süreci öğrencilerimizin akademik olarak etkilenmeden ve eksiklik yaşamadan atlatması için elimizden geleni yapma gayretinde olduk

Öğrencilerimizin sosyal ve duygusal açıdan zarar almadan bu süreci atlatmaları için de her türlü yönetimsel, psikolojik, sosyal destekle onların ve ailelerinin yanlarında olduk.”

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ÖĞRETMENLERE 9 BİN SAAT EĞİTİM

Öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimine yönelik eğitimler düzenleyen Darüşşafaka, ortaokul öğretmenleri için toplam 4 bin 083 saat , lise öğretmenleri için ise toplam 5 bin 127 saat eğitim verdi. Böylece öğretmen kadrosu genel toplamda 9 bin 210 saat eğitim aldı.

BAĞIŞÇILAR DARÜŞŞAFAKA’YI SEÇTİ

Raporda yer alan rakamlara göre; Darüşşafaka Cemiyeti paydaşlarının yüzde 34’ü eğitim, yüzde18’i çevreyle ilgili sivil toplum kuruluşlarına bağış yapmayı tercih ediyor. “Eğitim alanında faaliyet gösteren, akla ilk gelen 5 sivil toplum örgütü” sorusunda yüzde 54 oyla ilk sırada Darüşşafaka Cemiyeti geliyor.

2021’de 192 bin 488 hayırsever kişi ve kurum Darüşşafaka’ya 212 milyon 99 bin 530 TL değerinde destek sağladı.

Kurum ve cemiyete bağış yapan bireysel bağışçıların yüzde 62’si ilk kez Darüşşafaka’ya bağış yapan kişilerden oluştu. Kurumsal bağışçılarda ise bu oran yüzde 65. 2021‘de yaklaşık 15 bin 852 düzenli bağışçı 20 milyon 420 bin 627 TL tutarında destek sağladı.

Bağış tutarı 100 bin TL’ye ulaştığında Mezun Bağışçı olarak adlandırılan bağışçıların sayısı 2020 yılında 48 iken 2021 yılında 73’e yükseldi

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ÖĞRENCİLERİN 2021 KAZANDIĞI ÖDÜLLER

- Robot Takımları Çevre İçin Yarışıyor”da “Sıfır Atık” temasıyla geliştirdiği “Dönüşüm Seferi” adlı uygulamasıyla “En İyi Sunum Ödülü”

- Türkiye genelinde 12-20 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen Fen Okuryazarlığı Becerileri Geliştirme (FENBEG) uygulamasında 6’ncı ve 7’nci sınıftan birer öğrenci üst düzey performans göstererek %5’lik dilime girdi.

- Robotik kodlama, ürün oluşturma ve 3 boyutlu tasarım konularını içeren ROOT 2021 yarışmasında öğrencimiz başvuran 5 bin 600 öğrenci arasından ilk 500’e kalarak yarı finale katılmaya hak kazandı.

- 5’incisınıf öğrencimiz Thinkermath Genel Matematik Beceri ve Yeterlilik Yarışması’nda 763 kişi arasında 5’inci olarak Nesin Matematik Köyü’ne gitmeye hak kazandı. Öğrencimiz ayrıca Cemiyetimiz tarafından verilen Fettah Aytaç Başarı Ödülü’ne Matematik alanında layık görüldü.

- 7. sınıf öğrencilerimiz ACHIVE3000 okuma platformunda gösterdikleri performans sonucu Türkiye başarı listesine girdi.

- Türkiye genelinde gerçekleştirilen, 9. sınıflar kategorisinde İstanbul’dan 62 okulun katıldığı TZV Şampiyonası’nda, bir öğrencimiz aldığı 89 puanla katılımcılar arasında birinci oldu; il genelinde ise 48 okulu geride bıraktık.

- İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü Liseliler Arası Tema Yarışması’nda 10’uncu sınıf öğrencimiz ilçe birincisi oldu.