Darı Unundan Baklava İncir Ağacından Oklava Olmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bir nesne yapacağımız zaman o nesneyi kötü bir malzemeden yaparsak gerekli verimi elde edemeyiz. Bu sebeple kullanılan malzemenin de kaliteli olması gerekir. İşte darı unundan baklava incir ağacından oklava olmaz atasözü bunu anlatmak için söylenmiştir.

Darı Unundan Baklava İncir Ağacından Oklava Olmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Kimse kalitesiz bir malzeme ile mükemmel bir eşya ortaya koyamaz. Kaliteli bir ürün elde etmek için muhakkak kaliteli malzeme kullanmak gerekir. Bu durum insanlar için de geçerlidir. Bir insanın bir işin başına gelebilmesi için o işe uygun olması ve hakkıyla üstesinden gelmesi gerekir. Aksi takdirde bu insandan başarı beklemek mümkün değildir.

Darı Unundan Baklava İncir Ağacından Oklava Olmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

O işin üstesinden gelemediğimi anlayınca darı unundan baklava incir ağacından oklava olmaz dedi.