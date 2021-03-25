Dar Gelmek ne demek? Dar Gelmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

''Dar'' kelimesi birçok atasözü ve deyimde olduğu gibi bu tabirde de olumsuz anlamıyla kullanılmıştır. Örneğin ''daralmak'' deyimi ile İnsanın canını sıkan ve ruh halini olumsuz etkileyen durumlar anlatılır. Dara düşmek deyimi ise sadece maddi durumu kötü olan kişiler için söylenir.

Dar Gelmek Ne Demek?

Dar gelmek, mutsuz olmak, sıkılmak ve kaygılanmak demektir. Genellikle birinin ya da bir şeyin eksikliğini hissetmeye başlayan kişiler bu deyimi kullanır.

Dar Gelmek Deyiminin Anlamı (TDK)

Anlamı: Bir yerden uzaklaşma, başka bir yere gitme isteği Anlamı: Birinin yokluğunu hissetmek. Anlamı: Can sıkıntısı.

Dar Gelmek Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Ablam Londra'ya gittiğinden beri bu koca şehir bana dar gelmeye başladı.

2- Televizyonu salona aldıklarından beri odam bana dar geliyor.

3- Bazen bu koca dünya bile insana dar gelir.