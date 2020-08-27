Dans türleri nelerdir? Dans çeşitleri ve isimleri hakkında bilgiler

Yüzyıllar boyunca dans sürekli olarak gelişim gösterdi ve farklı türlere ayrıldı. Her tür belli bir bölgeye içerisinde kendine özgü kültürünü yansıtmaktadır. Özellikle bu konuda dünya çapında meşhur olmuş popüler ve özel danslar bulunmaktadır. Bu danslar kendi içerisinde farklı türlere ayrılır.

Samba Dansı

Hareketli ritimler eşliğinde dizler bükülmek suretiyle yapılan eğlenceli bir danstır. Özellikle kalça hareketlerinin ön plana çıktığı ve Brezilya dans olarak da bilinen bir dans türüdür. O yüzden Brezilya'da her sene Rio karnavalında pek çok kişi Samba dansı yapar.

Tango

Tango aşkın ve ihtirasın dansı olarak bilinmektedir. Özellikle Arjantin'de çok bilinen bu dans türü, zaman içerisinde tüm dünya çapında kendi kültürünü aktardı. Tutkulu ve melankolik dansçıların tercih ettiği Tango, günümüzde evrensel bir nitelik kazanmış durumda ve farklı alt türleri de bulunmaktadır.

Tarantella

15. yüzyılda İtalya'da çıkan tarantella, çıkış hikayesi olarak ilginç bir bilgiye sahiptir. Tarantula tarafından sokulan ve ter yoluyla zehri atabilmek için histerik biçimde dans eden kişilerden çıktığına dair rivayet edilir. Daha çok mandolin ile beraber oynanan bir dans olarak öne çıkmaktadır.

Valls

Çiftlerin birbirine sıkıca tutulmaları suretiyle, belli bir nokta ya da yay içerisinde dönmeleri üzerinden karizmatik bir dans olarak öne çıkmaktadır. Oldukça etkileyici bir görsen yarattığı için aynı zamanda pek çok sanata da ilham olmuş danslar arasında yer almaktadır.

Rock and Roll

1950'li yılların başlarında Amerika'da çıkmış ve tüm dünyayı kasıp kavuran en önemli türler arasında yer almaktadır. Böylece bu müzik ile beraber rock n roll dansı da türler içerisine girdi. Sallanarak, yuvarlanarak ve zıplayarak yapılan hareketli ve eğlenceli bir danstır. Pek çok kişinin kendini müziğin ritmine bırakması suretiyle ve özgür şekilde ve çılgınca dans etmesi üzerinden ele alınmış danslar arasında bulunur.

Salsa

Salsa aslında çeşitli baharatların karıştırılması ile oluşturulmuş bir sos çeşididir. Aynı şekilde çiftler arasında yapılan bu dans çeşidi de tıpkı sosta olduğu gibi, Amerika ve Avrupa ile Karayip karışımı üzerinden oluşmuş güzel bir danstır. Daha çok doğaçlama figürlerin öne çıkarıldığı bir serbest stil dansı olarak salsa bilinir. Bu dans içerisinde tekrarlamalar görülmez ve pek çok farklı türü de bulunduğunu söylemek gerekir.