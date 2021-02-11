Danışan Dağı Aşmış Danışmayan Yolu Şaşmış atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Hayatta başarılı olmak için gerekli bir durumu danışan dağı aşmış danışmayan yolu şaşmış atasözü anlatmaktadır. Pek çok farklı yerde kullanılabilecek olan bu güzel atasözü, birçok kişi tarafından da internet üzerinden araştırılıyor. İşte danışan dağı aşmış danışmayan yolu şaşmış atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK) konusunda merak edilenler.
Herhangi bir iş üzerinde başarılı olabilmek için bilgili olmak gerekir. Bu konuda bilgili olabilmeyi anlatan en doğru atasözleri içerisinde, danışan dağı aşmış danışmayan yolu şaşmış cümlesi gelmektedir.
Danışan Dağı Aşmış Danışmayan Yolu Şaşmış Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Herhangi bir iş konusunda bilgili ve tecrübe olan insanlardan bilgi alan kişiler o konuda başarılı olur. Ancak herhangi bir yardım almayan insanlar ise başarı yakalayamaz. İşte bunu en iyi şekilde anlatan atasözlerinden biri olarak danışan dağı aşmış danışmayan yolu şaşmış cümlesi gelmektedir.
Danışan Dağı Aşmış Danışmayan Yolu Şaşmış Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Bu güzel atasözünü cümle içerisinde kullanarak bazı insanlara söylenmek isteneni anlatabilirsiniz.
‘’Biz çok geç kaldık çoktan danışan dağı aşmış danışmayan yolu şaşmış.’’
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