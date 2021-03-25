Dananın Kuyruğu Kopmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Türkçede her bir konu ile alakalı deyim vardır. Bu deyimlerin anlamlarının öğrenilmesi dile hakim olmak açısından oldukça önemlidir. Bilindiği gibi deyimler gerçek anlamları ile değil mecaz anlamları ile kullanılırlar. Bu sebeple deyimlerin mecaz anlamlarının öğrenilmesi oldukça önemlidir. Dananın kuyruğu kopmak ne demek? Dananın kuyruğu kopmak deyiminin anlamı ve cümle içinde kullanımı nasıldır? Sorularının cevaplarını sizler için derledik.
Dananın kuyruğu kopmak deyimi dilimize yerleşmiş belki de en ilginç deyimlerden bir tanesidir. Sıklıkla kullanılır. Bu sebeple çoğumuz bu deyimi hayatında en az bir kere duymuştur. Dananın kuyruğu kopmak deyiminin anlamını bilmeden ne amaçla kullanıldığının bilinmesi de mümkün değildir.
Dananın Kuyruğu Kopmak Ne Demek?
Bir olayın ortaya çıkması. Beklenmeyen bir durumun açığa çıkması ve bir anda sonuçlanması ile ilgili konular için dananın kuyruğu kopmak deyimi kullanılır.
Dananın Kuyruğu Kopmak Deyiminin Anlamı (TDK)
Dananın kuyruğu kopmak deyimi olması beklenen bir olayın gerçekleşmesi anlamı ile kullanılmaktadır.
Dananın Kuyruğu Kopmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı
Ne olacaksa olsun, dananın kuyruğu kopsun artık.