Dananın Kuyruğu Kopmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Dananın kuyruğu kopmak deyimi dilimize yerleşmiş belki de en ilginç deyimlerden bir tanesidir. Sıklıkla kullanılır. Bu sebeple çoğumuz bu deyimi hayatında en az bir kere duymuştur. Dananın kuyruğu kopmak deyiminin anlamını bilmeden ne amaçla kullanıldığının bilinmesi de mümkün değildir.

Dananın Kuyruğu Kopmak Ne Demek?

Bir olayın ortaya çıkması. Beklenmeyen bir durumun açığa çıkması ve bir anda sonuçlanması ile ilgili konular için dananın kuyruğu kopmak deyimi kullanılır.

Dananın Kuyruğu Kopmak Deyiminin Anlamı (TDK)

Dananın kuyruğu kopmak deyimi olması beklenen bir olayın gerçekleşmesi anlamı ile kullanılmaktadır.

Dananın Kuyruğu Kopmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Ne olacaksa olsun, dananın kuyruğu kopsun artık.