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Damla sakızı macunu nedir, ne işe yarar ve faydaları nelerdir? Damla sakızı macunu nasıl kullanılır

#Eğitim#Araştırma#Damla Sakızı
Damla sakızı macunu nedir, ne işe yarar ve faydaları nelerdir Damla sakızı macunu nasıl kullanılır

Türk mutfağında kullanılan pek çok baharat, bitki aynı zamanda şifa kaynağıdır. Bunlar arasında çok bilineneler olduğu gibi bu şifalı yönleri hiç bilinmeyenler de mevcuttur. Damla sakızı yaygın bir biçimde kullanılsa da damla sakızı macununun özellikleri merak konusu olmaktadır. İşte ilgiyle okuyacağınız damla sakızı macunu nedir, ne işe yarar, faydaları nelerdir, damla sakızı nasıl kullanılır ve konu hakkında çok daha fazlasını sizler için derledik.

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Mitolojiye göre ölümsüz ve şifalı bir ağacın ürünü olan damla sakızı bin bir derde devadır.

 Damla Sakızı Macunu Nedir?

 Damla sakızı doğal bir üründür. Sakız ağacından elde edilen damla sakızının çok eski bir tarihi ve mitolojide ilginç bir hikayesi vardır. Her mevsim yeşil kalan sakız ağacına bu özelliğinden dolayı mitolojide "Tanrı'nın gözyaşını" yansıttığına inanılır. Çünkü damla sakızı, sakız ağacının reçinesinden elde edilir, ilk hali sıvı olan damla sakızı güneşte bekletilerek sert ve saydam damlacıklar haline dönüştürülür.

 Damla sakızı pek çok kimseye muhallebiyi çağrıştırır. Gerçekten de mis kokusu ve damakta hoş bir anı gibi kalan enfes tadıyla damla sakızı mutfaklarda başköşede yer alır. Tatlıların, sakızın ve kahvenin tamamlayıcı unsurlarındandır.

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 Damla sakızı macununun çok geniş bir kullanım alanı mevcuttur. En bilineni hiç şüphesiz dondurma yapımında kullanıldığıdır. Damla sakızı ayrıca tatlı ve muhallebi yapımında da kullanılır ve çok hoş bir rayiha katar.

 Damla Sakızı Ne İşe Yarar Ve Faydaları Nelerdir?

 Doğal ve alternatif tıp imkanlarından yararlanmak isteyen insanların sayısı her geçen gün artmaktadır. Doğanın sunduğu ve kimyasallardan uzak bitkisel ürünler artarak ilgi görmektedir. Bitkisel çaylar, aromatik yağlar ve değişik macunlar bu ürünlerin başında gelmektedir.

 Damla sakızı macunu da bu başlık altında yer alan bir ürün olup pek çok faydası bulunmaktadır. Damla sakızı macununun kullanım alanı da epeyce geniştir. Damla sakızı macununun ne işe yaradığı ve faydaları şu şekilde sıralanabilir:

Damla sakızı bilhassa akciğer sorunu yaşayan kişilere tavsiye edilmektedir. Damla sakızı macunu akciğerleri derinlemesine temizleyerek vücudun kendini yenilemesine yardımcı olmaktadır.

Damla sakızı kalp ve damar sağlığı için de çok yararlıdır. Damla sakızı macunu damar içinde biriken plakaları ve tıkanmayı temizleyerek kalp, damar hastalıklarına karşı vücudu daha dirençli bir hale getirmektedir.

Üst solunum yolu bulunan, örneğin astım gibi hastalıkları olan kişilerin bronş ve göğüs bölgesinin yumuşamasına yardımcı olmaktadır.

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Damla sakızı macunu dişlerin beyazlamasına da katkı sağlar.

Damla sakızı macununun mikropları yok etme gibi bir özelliği de bulunmaktadır.

Mide rahatsızlığı olan kimselere de bir miktar damla sakızı ya da damla sakızı macunu tavsiye edilmektedir.

Damla sakızı macununun bir başka yararı da sindirim sisteminedir. Sindirimi düzenleyici etkisi olduğu bilinmektedir.

Damla sakızının antiseptik özelliği vardır. Bu sebeple pek çok ilacın yapımında da damla sakızı kullanıldığı görülmektedir.

Damla sakızının kozmetik sektöründe de yaygın biçimde kullanıldığı görülmektedir. Şampuan ve krem yapımında damla sakızı kullanılmaktadır.

Damla sakızının hoş kokusunun zihin açıcı özelliği vardır. Örneğin; damla sakızı çiğneyenlerin daha başarılı düşünme yetisine sahip oldukları görülmüştür.

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Damla Sakızı Macunu Nasıl Kullanılır?

 Kullananların son derece memnun kaldığı damla sakızı macunu kadar damla sakızı formunda yani sakız olarak çiğnendiği de bilinmektedir. Yani damla sakızının geniş bir kullanımı vardır. Damla sakızı macunun şu şekillerde kullanıldığı söylenebilir:

Damla sakızı macunu her gün iki defa bir tatlı kaşığı tüketilebilir.

Damla sakızı macunu günün herhangi bir zaman diliminde kullanılabilir.

Damla sakızı macunu, damla sakızının bal le karıştırılması ile evde hazırlanabileceği gibi hazır olarak satılan damla sakızı macunlarından da istifade edilebilir.

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#Eğitim#Araştırma#Damla Sakızı

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