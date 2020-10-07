Damızlık Kızın Öyküsü kitabını kim yazmıştır? Damızlık Kızın Öyküsü kitabı özeti, konusu ve karakterleri

Damızlık Kızın Öyküsü kitabı 1985 yılında yayınlanmış bir kitaptır. Kitap topla 311 sayfadır. Distopik kurgu türünde yazılmış en iyi kitaplardan birisi olarak bilinmektedir. Ayrıca feminen türde yazılan kitaplar arasındadır. Romanda sıklıkla kadın haklarından bahsedilmiştir. Ayrıca damızlık kavramına da hiciv ile birlikte getirdiği yorumu eklemiştir.

Damızlık Kızın Öyküsü Kitabı Konusu ve Anafikri

Damızlık Kızın Öyküsü kitabının konusu kadınların erkeklerin egemenliğinde kaldığı ve bunun kadın doğasına aykırı olduğu ve kadın haklarının da hiçe sayıldığı anlatılmaktadır. Kitabın ana fikri ise her kadın en az erkekler kadar hakka sahiptir toplum nazarında bütün haklar eşit olarak verilmelidir.

Damızlık Kızın Öyküsü Kitabını Kim Yazmıştır?

Damızlık Kızın Öyküsü kitabının yazarı Margaret Atwood'dur.

Damızlık Kızın Öyküsü Özet

Özgürlükler ülkesi olarak bilinen Amerika'da bir takım terör saldırıları gerçekleşmişti. Bu durum da özellikle toplumu derinde de etkilemişti. Toplumda endişe ve kaygı had safhaya çıktı. Özellikle yaşanan bu olay kadınları daha da fazla etkilemiştir. Yeni kurulan yönetim kadınların tüm haklarını kısıtlayacak şekilde oluşturulmuş ve tüm otoriteyi bir dine yönelik şekilde oluşturmuştur. Ayrıca ülke yönetiminde söz sahibi olan kadınlar da görevlerinden el çektirilmiştir.

Ardından kimyasal hastalıklar baş göstermiştir. Bundan dolayı da doğurganlık toplumda iyice azalmıştır. Bu durum toplumun nüfusuna yönelik bir darbe olarak görülmektedir. Doğurganlığını yitiren kadınların sayısı doğurgan olan kadınların sayısına göre bir hayli fazladır. Bu durum da ortaya damızlık kavramını çıkarmıştır. Damızlık kızlar Teyze adındaki kadından almış oldukları eğitim ile birlikte üremeye teşvik edilmektedirler. Ayrıca bu görevleri üstlenirken de yapması gereken bazı kurallar da bulunmaktadır. Konuşmak, okumak ve özel eşyalar edinmek yok. Temel kurallar bu şekilde oluşturuldu.

Çiftleşme törenlerine de komutanların eşleri de dahil olmuştur. Damızlık kızlarının yapması gereken tek şey yatağa yatmaktır. Komutan bir gün Offred'i odasına çağırır. Offred odaya girdikten sonra komutanın cinsel isteklerine yönelik şekilde çağırdığını düşünür. Fakat durum sandığından da daha farklıdır. Komutan tuhaf bir şekilde onunla birlikte Scrabble oyununu oynamak ister. Komutan Offred'e karşı oldukça sıcak ve kibar davranmaktadır. Aralarında ki soğukluk da böylece ortadan kalkmıştır. Hatta Offred komutandan etkilenmeye başlamıştır.

Serena Joy'da Offred'i yanına çağırdı. Hayatında bir bebek sahibi olmak isteyen Serena Joy Offred'e bir teklif sunmuştur. Offred'e sunulan teklif ise Nick ile birlikte bebek sahibi olmasını istemesi ve karşılığında ise istediği şeyi kabul edecektir. Offred ise karşılığında kaybettiği kızını bir kez görmek uğruna bu teklifi kabul etmiştir. Offred damızlık kız giysilerinden kurtularak yeni bir elbise giyeceği için oldukça heyecanlıdır. Çünkü aylar boyunca sürekli olarak damızlık kız kıyafetleri giymiştir.

Damızlık Kızın Öyküsü Karakterleri

- Serena Joy

- Offred

- Ofglen

- Nick

- Professor Piexoto

- Moira

- Luke