Damdan Düşer Gibi ne demek? Damdan Düşer Gibi deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Damdan düşer gibi deyimini sıklıkla bir yerlerde duyarız. Televizyonda, haberlerde, kitap okurken ya da biriyle sohbet ederken muhakkak bu deyime rast gelmişsinizdir. Damdan düşer gibi deyiminin anlamının öğrenilmesi cümle içinde kullanılmasının çok daha kolay olmasını sağlar. Bir dile hakim olmak için o dile özgü deyimleri öğrenmek oldukça önemlidir.

Damdan Düşer Gibi Ne Demek?

Ani bir şekilde konuşmak, beklenmedik bir anda gelmek gibi durumlar için damdan düşer gibi deyimi kullanılmaktadır.

Damdan Düşer Gibi Deyiminin Anlamı (TDK)

Damdan düşer gibi deyimi bir kişinin bir konu ile ilgili olarak ani çıkışlar yapması, bir yere bir ortama aniden girmesi durumunda söylenen bir deyimdir.

Damdan Düşer Gibi Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Damdan düşer gibi söze girmesi hoş olmadı.