Damdan Düşen Damdan Düşenin Halini Bilir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bu atasözü Nasreddin Hoca'nın bir fıkrasında da geçer. Hoca bir gün damdan düşünce etrafına kalabalık toplanır. Doktor çağıran birini eliyle susturup ''bana doktor değil, damdan düşen birini getirin'' der. En çok bilinen Nasreddin Hoca fıkralarından birine konu olan atasözü, günümüzde de sıklıkla kullanılıyor.

Damdan Düşen Damdan Düşenin Halini Bilir Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Çektiği sıkıntılarda ve karşılaştığı sorunlarda insanın dostları ve arkadaşları yanında olabilir. Onları teskin ve teselli edebilir. Bir insanın çektiği sıkıntıyı, en iyi daha önce aynı duruma düşmüş kişiler anlar. Damdan Düşen Damdan Düşenin Halini Bilir atasözü bu gibi durumlar içi kullanılır.

Damdan Düşen Damdan Düşenin Halini Bilir Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Boşuna damdan düşen damdan düşenin halini bilir dememişler!